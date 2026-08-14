Tarragona activa el plan especial de seguridad de las fiestas de Sant Magí con un refuerzo polical

Las fiestas mayores de Sant Magí de Tarragona, cuyos días y actos más tradicionales empiezan este fin de semana y hasta el 19 de agosto, contarán con un dispositivo especial de seguridad. Este estará destinado a garantizar el normal desarrollo de las numerosas actividades previstas en el programa, así como a facilitar la movilidad y velar por la seguridad de la ciudadanía.

Con motivo de una de las celebraciones más destacadas del calendario festivo de la ciudad, se reforzará la presencia policial en los puntos donde se prevé una mayor concentración de personas, tanto durante los actos culturales como en los acontecimientos festivos. Para dar respuesta a las necesidades específicas de cada actividad, se han planificado medidas adaptadas a las características de cada acto.

El operativo tiene como prioridad garantizar que las fiestas puedan disfrutarse con normalidad, seguridad y convivencia. Por este motivo, los agentes intensificarán las tareas de prevención, vigilancia y regulación del tráfico en aquellos puntos de la ciudad donde se prevea una mayor concentración de público.

El dispositivo se ha diseñado de manera integral para dar cobertura al conjunto de las celebraciones y velar para que todas las actividades se desarrollen con las máximas garantías de seguridad.

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En este dispositivo, la Guàrdia Urbana trabajará de manera coordinada con los Mossos d’Esquadra, Protecció Civil y el resto de servicios de emergencias, con el objetivo de ofrecer una respuesta ágil y eficaz ante cualquier incidencia que pueda producirse durante las fiestas.