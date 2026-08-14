Los municipios nucleares de Catalunya celebran la prórroga de Almaraz y esperan un "efecto dominó" que alargue su cierre definitivo

Los municipios de las tres centrales nucleares de Catalunya aplauden la decisión del Gobierno español de aplazar el cierre de las dos plantas atómicas de Almaraz, en Extremadura, y esperan que les sirva de "efecto dominó progresivo" para las centrales de Ascó I, Ascó II y Vandellòs II. "Tenemos alegría pero también prudencia, porque el alargamiento de Almaraz no implica directamente la prórroga de las catalanas, pero es evidente que puede sentar un precedente aquí", señala la alcaldesa de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví (Junts), preguntada por este medio.

Por su parte, el alcalde de Ascó, Miquel Àngel Ribes (Per Tu, partido municipal), ya avanzó, en una entrevista publicada esta semana en EL PERIÓDICO, que podría dar "esperanzas" a las centrales nucleares catalanas. Ribes también es presidente de la Coordinadora de Municipios Nucleares, es vicepresidente de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) y también del Órgano de Gobernanza de los Fondos de Transición Nuclear.

"Las centrales nucleares están preparadas para alargar su cierre, porque se invierte mucho dinero cada año en mantener las instalaciones renovadas, una prórroga no supondrá inversión extra alguna", asegura Castellví. De hecho, el cierre de las plantas nucleares está previsto, por norma, al llegar a la mitad de su vida útil entera, que es de 80 años. Por ahora, Ascó I y II tienen fecha prevista de cierre en 2030 y 2032, respectivamente; y Vandellòs II, en 2035. "El criterio de seguridad para la ciudadanía es el que debe primar en la decisión", apunta Castellví, sobre un informe que debería emitir, llegado el caso, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Todavía sin nada definitivo y solo con el primer paso de la prórroga de Almaraz, las áreas nucleares de Catalunya, ubicadas en el Baix Camp y la Ribera d'Ebre, esperan su turno para pedir los respectivos permisos para continuar trabajando más allá del cierre previsto. Hipotéticamente, el proceso en las centrales catalanas "debería ser el mismo" que con Almaraz, "valorando el entorno, la sociedad y la necesidad de energía que tenemos", explica la alcaldesa de Vandellòs i l'Hospitalet. "Y por el momento, no estamos preparados para hacer el cambio, debemos apostar por las renovables y buscar alternativas a la nuclear, pero ahora no las tenemos". Las tres unidades nucleares generan la mitad de la electricidad que consume Catalunya y sostienen cerca de 3.000 empleos directos y más de 10.000 si se suman los indirectos.

Por esto, desde hace años los municipios nucleares se nutren de los Fondos de Transición Nuclear, procedentes del impuesto a las empresas explotadoras de las plantas, para tratar de diversificar sus economías. Es el caso de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, con una economía más basada en el turismo y la previsión de construir un centro de investigación de energías renovables, y de Ascó, que busca atraer nuevas inversiones i reforzar su tejido económico.

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La decisión del Gobierno ha llegado este viernes en forma de publicación en el BOE de la autorización para renovar tres años más las centrales extremeñas, las dos primeras que tenían previsto su cierre de todas las centrales españolas: una en noviembre de 2027 y la otra en octubre de 2028. Ahora podrán hacerlo, por lo menos, en junio de 2030. La prórroga, aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, responde la petición de las tres empresas propietarias de la planta de Almaraz (Iberdrola, Endesa y Naturgy), realizada el pasado 30 de octubre.