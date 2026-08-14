Energía nuclear
Los municipios nucleares de Catalunya celebran la prórroga de Almaraz y esperan un "efecto dominó" que alargue su cierre definitivo
Por el momento, Ascó I y II tienen autorización hasta 2030 y 2032, respectivamente; y Vandellòs II, hasta 2035
CONTEXTO | Almaraz gana tres años: el Gobierno autoriza su continuidad hasta 2030
REPORTAJE | Los municipios de las centrales nucleares de Catalunya reinventan su economía con el apagón en el horizonte
ENTREVISTA | Miquel Àngel Ribes, alcalde de Ascó: "Una prórroga de Almaraz sería un precedente y daría esperanzas a las centrales nucleares catalanas"
INVERSIÓN | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant tendrá en 2028 un centro de investigación de energías renovables para avanzar en la desnuclearización
Los municipios de las tres centrales nucleares de Catalunya aplauden la decisión del Gobierno español de aplazar el cierre de las dos plantas atómicas de Almaraz, en Extremadura, y esperan que les sirva de "efecto dominó progresivo" para las centrales de Ascó I, Ascó II y Vandellòs II. "Tenemos alegría pero también prudencia, porque el alargamiento de Almaraz no implica directamente la prórroga de las catalanas, pero es evidente que puede sentar un precedente aquí", señala la alcaldesa de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví (Junts), preguntada por este medio.
Por su parte, el alcalde de Ascó, Miquel Àngel Ribes (Per Tu, partido municipal), ya avanzó, en una entrevista publicada esta semana en EL PERIÓDICO, que podría dar "esperanzas" a las centrales nucleares catalanas. Ribes también es presidente de la Coordinadora de Municipios Nucleares, es vicepresidente de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) y también del Órgano de Gobernanza de los Fondos de Transición Nuclear.
"Las centrales nucleares están preparadas para alargar su cierre, porque se invierte mucho dinero cada año en mantener las instalaciones renovadas, una prórroga no supondrá inversión extra alguna", asegura Castellví. De hecho, el cierre de las plantas nucleares está previsto, por norma, al llegar a la mitad de su vida útil entera, que es de 80 años. Por ahora, Ascó I y II tienen fecha prevista de cierre en 2030 y 2032, respectivamente; y Vandellòs II, en 2035. "El criterio de seguridad para la ciudadanía es el que debe primar en la decisión", apunta Castellví, sobre un informe que debería emitir, llegado el caso, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
Todavía sin nada definitivo y solo con el primer paso de la prórroga de Almaraz, las áreas nucleares de Catalunya, ubicadas en el Baix Camp y la Ribera d'Ebre, esperan su turno para pedir los respectivos permisos para continuar trabajando más allá del cierre previsto. Hipotéticamente, el proceso en las centrales catalanas "debería ser el mismo" que con Almaraz, "valorando el entorno, la sociedad y la necesidad de energía que tenemos", explica la alcaldesa de Vandellòs i l'Hospitalet. "Y por el momento, no estamos preparados para hacer el cambio, debemos apostar por las renovables y buscar alternativas a la nuclear, pero ahora no las tenemos". Las tres unidades nucleares generan la mitad de la electricidad que consume Catalunya y sostienen cerca de 3.000 empleos directos y más de 10.000 si se suman los indirectos.
Por esto, desde hace años los municipios nucleares se nutren de los Fondos de Transición Nuclear, procedentes del impuesto a las empresas explotadoras de las plantas, para tratar de diversificar sus economías. Es el caso de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, con una economía más basada en el turismo y la previsión de construir un centro de investigación de energías renovables, y de Ascó, que busca atraer nuevas inversiones i reforzar su tejido económico.
La decisión del Gobierno ha llegado este viernes en forma de publicación en el BOE de la autorización para renovar tres años más las centrales extremeñas, las dos primeras que tenían previsto su cierre de todas las centrales españolas: una en noviembre de 2027 y la otra en octubre de 2028. Ahora podrán hacerlo, por lo menos, en junio de 2030. La prórroga, aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, responde la petición de las tres empresas propietarias de la planta de Almaraz (Iberdrola, Endesa y Naturgy), realizada el pasado 30 de octubre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los principales síntomas en los ojos después de ver el eclipse solar
- Italia detiene a 3 personas y devuelve a otras 21 desde la entrada en vigor de los controles a los viajeros procedentes de España tras la crisis de Ceuta
- Iván Moricz (84 años) lleva media vida aislado del mundo en una cabaña: 'Pienso que la soledad no existe, me gusta estar conmigo y eso es suficiente para mí
- Eclipse solar hoy, en directo | A qué hora es en España, cómo verlo con gafas y última hora hora del fenómeno astronómico este 12 de agosto
- Federico (93 años) vive oculto y sin luz en el bosque desde hace casi un siglo: 'La vida es muy corta, estamos aquí cuatro días, hay que portarse bien y lo que venga
- ¿Cuándo serán los próximos eclipses en España? Fecha del próximo eclipse solar total
- Rubén (44 años) vive de lo que otros tiran y reforma una casa abandonada en la montaña en Barcelona: 'Vivo del despilfarro y del consumismo enfermizo que hay, solo gasto 15 euros al mes por el teléfono
- Daniel Sancho ataca con dureza a su madre Silvia Bronchalo: 'Jamás la maltrató