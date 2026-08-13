PortAventura World se prepara para decir adiós a uno de sus grandes clásicos tras 27 temporadas

En PortAventura, algunos espectáculos han conseguido convertirse con el paso de los años en mucho más que una atracción: son parte de la memoria de varias generaciones de visitantes. Durante años, han puesto el broche a las noches de verano y se han convertido en una cita esperada para quienes regresan temporada tras temporada. Ahora, uno de estos grandes espectáculos se prepara para bajar el telón tras una larga trayectoria, dejando atrás una historia estrechamente ligada al parque.

El próximo sábado 5 de septiembre será el último pase de FiestAventura, el espectáculo nocturno que desde hace 27 temporadas pone el broche final a las jornadas en el Lago de Mediterrània de PortAventura Park. Estrenado el 20 de marzo de 1999, el show se convirtió en uno de los primeros grandes espectáculos nocturnos permanentes de un parque temático europeo en combinar de forma sincronizada agua, pirotecnia, música, iluminación, proyecciones y escenografía. Su carácter innovador fue reconocido en el año 2000 con el Thea Award for Outstanding Achievement – Live Show, otorgado por la Themed Entertainment Association (TEA), uno de los principales galardones internacionales de la industria del entretenimiento temático.

A lo largo de sus 27 temporadas, FiestAventura ha evolucionado para adaptarse a las nuevas tecnologías sin perder su esencia. Con banda sonora original de José Nieto, interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Bratislava, y dirección creativa de Craig Hanna, el espectáculo recorre las diferentes áreas temáticas del parque hasta alcanzar un gran desenlace de agua, sonido y pirotecnia. En 2006 incorporó fuentes danzantes y efectos multimedia; en 2010 sumó nuevas proyecciones y elementos pirotécnicos y, en 2025, con motivo del 30º aniversario de PortAventura World, añadió una coreografía de drones sincronizada con las fuentes, la música y la pirotecnia.

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La despedida llega como parte de la intención del resort de continuar sorprendiendo a sus visitantes, especialmente a quienes repiten su visita con frecuencia. Hasta el 5 de septiembre, FiestAventura podrá disfrutarse cada noche en el Lago de Mediterrània y, desde el 22 de agosto, contará además con un saludo final protagonizado por las motos de agua, los flyboards y las plataformas del espectáculo, acompañado por la música post-show original de 1999. Para quienes quieran vivir esta última etapa desde una ubicación privilegiada, PortAventura World también ofrece la Prime Zone, un espacio reservado con tarima elevada y bebida incluida. A partir de 2027, el Lago de Mediterrània iniciará una nueva etapa con una novedad que, por ahora, permanece por descubrir.