Fiesta Mayor de Sant Magí 2026 en Tarragona: programa, actos y todo lo que debes saber

Las fiestas de Sant Magí, la fiesta mayor pequeña de Tarragona, ya están en marcha desde el pasado 7 de agosto. Después de celebrar el eclipse solar total el pasado miércoles, la ciudad da ahora el pistoletazo de salida a los actos más tradicionales y a las propuestas previas, con un programa que todavía reserva los días más intensos, con la llegada del agua, las verbenas y los actos más multitudinarios.

En este artículo repasamos, día a día, los actos imprescindibles para que no te pierdas nada de la fiesta mayor pequeña de Tarragona, hasta el 19 de agosto, y puedas disfrutarla como un auténtico tarraconense. Un programa completo que se puede descargar aquí.

Actos previos tradicionales

Aunque los días más especiales de las fiestas de Tarragona son el 18 y el 19 de agosto, durante los días previos hay una serie de propuestas musicales y tradicionales que aprovecharán el fin de semana y el día de la Mare de Deu d'Agost. El jueves 13 de agosto, por ejemplo, los Xiquets de Tarragona han organizado un concierto centenario de gralles y timbals, aprovechando que la entidad está inmersa en la celebración de sus 100 años. Este tendrá lugar en la plaça Sedassos a partir de las 19:30 horas. Más tarde, en la plaça de la Font y a las 20:00 h, el Esbart Dansaire protagonizará el tradicional Ball Pla de Sant Magí, con el acompañamiento de la Cobla la Mitja Lluna.

El viernes 14 de agosto tendrá lugar otro concierto de aniversario, en este caso por los 40 años de los Grallers Tocaferro, a partir de las 21:00 h en la plaça Sedassos. Ya el domingo 16 de agosto, a las 19:00 h y en la plaça de les Cols, la Cucafera organiza su habitual concurso para encontrar una princesa y un caballero entre los niños de la ciudad.

Llegada del agua y verbenas musicales

Los Portants de l'Aigua de Sant Magí, que transportan simbólicamente el agua desde el santuario de Sant Magí de la Brufaganya, situado en el pueblo de Pontils (Conca de Barberà), hasta la ciudad, son uno de los actos más esperados, queridos y tradicionales del calendario. Durante dos días, carros y caballos realizan un recorrido de 70 kilómetros y una decena de pueblos. Saldrán el lunes 17 de agosto de madrugada desde Pontils y atravesarán Santa Perpètua de Gaià, Querol, el Pont d'Armentera, Santes Creus y Bràfim.

El martes 18 de agosto completarán el recorrido hasta Tarragona, pasando por Nulles, l'Argilaga y els Pallaresos. Su llegada a la ciudad está prevista a las 19:00 horas en la plaça de la Font. Allí serán recibidos por el Seguici de Sant Magí, formado por los gegants de la ciudad, los gegantons negritos, los nanos y los dos balls de bastons. A las 19:15 h, el Seguici completo se dirigirá hacia el Portal del Carro, donde tendrá lugar un saludo por parte de las cuatro colles castelleres. La ermita del Portal del Carro permanecerá abierta hasta el día siguiente para todos aquellos que quieran visitarla o adquirir las mides y los càntirs tradicionales.

La noche del lunes también hay preparadas varias verbenas para todos los públicos. La plaça del Rei acogerá, a las 21:00 h, la Revetlla Familiar, un formato exclusivo para niños de hasta 12 años. En el mismo emplazamiento, a las 23:30 h, tendrá lugar la Revetlla Il·luminada, ya convertida en un clásico, con la participación de las grandes estructuras características de la noche: el Càntir, el Carro, la Síndria y la Petxina Pelegrina. A la misma hora y en la plaça de la Font tendrá lugar otra verbena, esta con los Tàrraco Surfers y Las Locas del Panda.

19 de agosto: Sant Magí

El día por excelencia de las fiestas será el martes 19 de agosto, festividad de Sant Magí. La diada castellera comenzará a las 12:00 horas, siendo el acto más multitudinario de todo el programa y con la participación de las cuatro colles tarragonines: los Xiquets de Tarragona, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, los Xiquets del Serrallo y la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau. Se esperan castells de máxima ambición por parte de todas las agrupaciones, encabezados por la Colla Jove y con la posible aparición de la Gamma Extra de mayor dificultad.

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Ya por la tarde tendrá lugar la Professó, con el Seguici de Sant Magí. Este saldrá a las 19:00 horas de la plaça de la Font y llegará al Portal del Carro, desde donde saldrá la Professó completa por las calles de la Part Alta. Finalmente, está previsto que la imagen del Santo entre de nuevo en su capilla a las 20:30 h, justo antes de la subida de los pilars caminant de las colles castelleres por el Portal del Carro. El Seguici regresará a la plaça de la Font, donde a las 21:00 horas realizará la Tanda de Lluïment para cerrar las fiestas de Sant Magí 2026.