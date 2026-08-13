Exmosso, gitano y vicepresidente del Nàstic: Enric Batista, nuevo concejal de Junts en el Ayuntamiento de Tarragona

El exmosso d'Esquadra Enric Batista será el nuevo concejal del grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento de Tarragona, en sustitución de Pep Manresa, que falleció a finales del pasado mes de julio por una enfermedad. Así lo ha revelado el partido sobre el número 4 de la lista de las pasadas elecciones, para un relevo que se hará efectivo en el próximo pleno municipal.

Batista tomará posesión del cargo una vez la Junta Electoral Central le haya expedido la credencial y ocupará el asiento de Manresa en el salón de plenos, dentro del grupo municipal de Junts, formado por un concejal más, el portavoz Jordi Sendra y también candidato del partido a las elecciones de 2027.

"A Pep no le sustituye nadie, pero el acta de concejal no es nuestra, sino de la gente que nos votó, y no la podemos dejar vacía. Batista conoce la ciudad y se incorporará con el trabajo por delante", ha asegurado Sendra, que valora del nuevo concejal que "sabe de lo que habla cuando se habla de los barrios, algo que ahora hace falta en Tarragona".

Batista es mosso d'Esquadra de profesión, ofició que desempeñó durante más de tres décadas, del año 1989 al 2023. Gran parte de esta etapa la realizó en el ámbito penitenciario, siendo uno de los primeros agentes de la nueva prisión de Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragonès), como caporal coordinador. Más tarde también fue caporal de la Oficina de Relacions amb la Comunitat, de la policía de proximidad en la ciudad. Desde Junts indican que Batista "conoce de cera la realidad de la población reclusa y cómo ha cambiado en las últimas décadas".

Desde el partido también reivindican su identidad gitana, habiendo sido portavoz de la Agrupació Gitana dels Països Catalans entre 2021 y 2025. en este sentido, Batista ensalza la mujer gitana en el papel de la educación a los niños como "símbolo de la transformación". El nuevo concejal de Junts también es vicepresidente del Nàstic de Tarragona, el club de la ciudad, tras estar desde el 2001 en la junta directiva. "Batista conoce la seguridad de esta ciudad desde dentro y el tejido social porque ha trabajado en él durante treinta años", valora Sendra.

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Batista reivindica su entrada en el consistorio tarraconense como un paso adelante para la comunidad gitana: "Hace mucho tiempo que reclamamos tener voz y trabajar para el pueblo gitano y toda la ciudadanía desde el Ayuntamiento. Esto debe formar parte de la historia de la ciudad y del pueblo. Es una gran oportunidad y debemos aprovecharla", ha asegurado el nuevo concejal de Junts. Sin embargo, y en referencia al relevo inesperado del fallecido Manresa, Batista señala: "Ojalá nunca hubiera tenido que entrar [como concejal], y menos en estas condiciones. Entro con el recuerdo de Pep".