El alcalde de Tarragona exige explicaciones a Renfe y Adif por el caos tras el eclipse: "Las imágenes de la estación son inadmisibles"

Las imágenes de este miércoles por la noche, tras el eclipse solar, de la estación de Tarragona abarrotada de usuarios y la línea ferroviaria hacia la capital catalana completamente colapsada han provocado la reacción indignada del alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales (PSC). El primer edil tarraconense asegura a EL PERIÓDICO que pedirá explicaciones a Renfe y Adif, a quién señala como culpables del caos generado.

Una petición que, de hecho, ya ha verbalizado en sus declaraciones: "Nos gustaría saber qué ha pasado. Espero que la gente se haga responsable de sus actos, y que Renfe y Adif entiendan que aquí la solución no pasa simplemente por más trenes, sino por un replanteamiento real, profundo y sincero de cómo funciona la movilidad ferroviaria en Tarragona y el Camp", ha señalado Viñuales.

La estación de trenes de Tarragona vivió este miércoles por la noche un episodio congestión absoluta por la gran cantidad de personas, la mayoría procedentes de Barcelona y el Área Metropolitana, que habían llegado a la ciudad en tren y pretendían volver a sus casas una vez pasado el eclipse. Las colas larguísimas que se extendían por las calles adyacentes a la estación y la falta de información sobre los trenes hacia la capital provocaron la actuación de los Mossos d'Esquadra para gestión la gran cantidad de gente, que finalmente, poco antes de las 23:00 horas, ha había podido subir a alguno de los convoyes.

Rodalies admitió que solo se habían puesto trenes largos en la conexión entre Barcelona y Tortosa de la R16, pero no para el resto de destinaciones de la línea. Esta línea registró 3.600 personas el día del eclipse, más del doble que en una jornada habitual, y hasta 1.600 pasajeros en la R15, que va de la capital catalana hasta Falset, pasando por Tarragona y Reus. Solo la demarcación de Tarragona y una franja del sur de Lleida quedaban dentro de la franja de totalidad del eclipse, a diferencia del resto de Catalunya.

El alcalde ha puesto el foco en la "muy buena organización" del evento en la ciudad, que este mismo miércoles reivindicaba como un gran escenario que acumula cada vez más experiencia en la celebración de eventos multitudinarios, como el eclipse o el paso del Tour de Francia. "Pero por desgracia, tuvimos que lamentar un nuevo episodio del sistema ferroviario. Vimos imágenes de la estación que son inadmisibles, son inaceptables, lo cual no deja de sorprendernos por la falta de previsión y de tacto con los usuarios, con miles de personas", critica duramente Viñuales.

Noticias relacionadas

"No fue solo ayer, esta es una situación que se vive a diario y que demuestra las gigantescas deficiencias del sistema ferroviario. Esto requiere una solución que no importa cuál sea su coste. El mayor coste es la vida de las personas que cada día viven esto", reclama el alcalde, que apunta directamente a las operadoras, a quién acusa de hacer "alguna declaración que demuestra la falta de conocimiento del evento o de la organización". Este jueves por la mañana, el gerente de Operaciones de Rodalies, David Andrés, ha pedido perdón a los pasajeros y asegura que se hizo "todo lo que se pudo" con el material rodante habilitado.