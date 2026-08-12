Jessica Martin, 'cazadora' de eclipses, entre el público fascinado de Tarragona: "Es una experiencia marciana"

Tarragona se ha convertido este miércoles por la tarde en el epicentro, o uno de ellos, del paso del eclipse por Catalunya. La totalidad del efecto astronómico ha atraído a la primera línea marítima de la ciudad, en la Marina Port Tarraco, a más de 15.000 personas, de las más de 26.000 que han escogido la capital romana, y que han llenado el Moll de Costa hasta la bandera. Con tanta gente, y de tantas procedencias, era fácil encontrar ejemplos curiosos y visitantes interesantes que, más allá de disfrutar de un momento histórico, buscaban más bien un evento canónico.

Los visitantes internacionales, quizá habiéndose reservado el día entero para dedicarlo al eclipse, han sido los primeros en aparecer en la Marina Port Tarraco, ya a las 10:00 h de la mañana. Nacionalidades y lenguas de medio mundo han podido escoger los mejores puestos, algunos cargados con auténticos arsenales para fotografiar o vislumbrar el efecto de la luna entre el Sol y la Tierra. A media tarde el recinto se ha llenado de visitantes de Catalunya y, en especial, de Tarragona, que han esperado a último momento para poder aguantar mejor las altas temperaturas.

Entre los visitantes con experiencia estaba Jessica Martin, norteamericana, que había visto el eclipse solar total que sobrevoló su país en abril de 2024 y que se moría por repetir la experiencia. Explica que ha venido a Catalunya expresamente y ha aprovechado por hacer turismo en Barcelona unos días.

"Lo viví hace dos años y me gustó tanto que tenía que volver a verlo. Disfruto los momentos antes, cuando la gente se vuelve loca y no sabe qué le pasa. La foto de la Luna delante del Sol es una experiencia marciana", asegura ella. A Martin, que ya está buscando fechas para ver los eclipses solares totales de 2027 y 2028 desde Marruecos, le gusta el cargo de perseguidora de eclipses.

Davis y su gata Boo

También estacaba Davis, un joven nacido en Azerbaiyán pero que vive desde hace siete años en los Estados Unidos. Este miércoles se encontraba de viaje por Catalunya y no ha dudado en pasar por Tarragona, junto a su gata Boo. "Espero que no se ponga muy nerviosa, es muy movida y este será su primer eclipse", explicaba el propietario sin quitar un ojo del animal. Aunque para él sí había traído gafas homologadas, para la gata no: "Le taparé los ojos durante el eclipse, no quiero que mire al cielo", ha explicado Davis, que, sin embargo, no ha dudado en ponerle unas gafas para tomarle una fotografía.

En el paseo del Rellotge del Port de Tarragona, el espacio por excelencia de los amantes de la fotografía, varios profesionales o amateurs habían plantado muchas horas antes sus equipos. Riéndose de los precios invertidos en las cámaras o los telescópicos, "6.000 o 7.000 euros", se mostraban tranquilos porque confiaban en tener "la fotografía", haciendo énfasis en el artículo singular. Otros visitantes a su lado ya avisaban que dejarían el móvil de lado, sabiendo que no podían competir con los equipos profesionales y que las redes "se llenarían de fotos buenas".

Noticias relacionadas

Y entre los visitantes catalanes, los Cillero Prandi, una familia de Barcelona, han aprovechado el piso de la hija estudiante en Tarragona para conocer la ciudad, aprovechar el tiempo y, por la tarde, ver el eclipse. "Esto no se ve cada día y no nos lo podíamos perder", explican emocionados, señalando que quizá lo mejor será dejar esperar a que la gente vuelva a sus casas antes de coger el coche y la autopista.