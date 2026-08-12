La emoción por el eclipse se apodera de más de 20.000 asistentes en Tarragona: "Ha sido un regalo que no podremos volver a vivir"

Sesenta y un segundos. Esto es lo que ha durado el fenómeno del siglo en Tarragona, un momento que lo ha valido todo. Resulta difícil poner palabras a un instante tan insólito y especial que, en la ciudad, ha congregado a más de 26.000 espectadores, más de la mitad en la Port Marina Tarraco, cerca del mar. Un dispositivo sin precedentes para disfrutar de un eclipse solar total que ha dejado descolocados a los espectadores, a medio camino entre la felicidad y la estupefacción.

Después de la visita del Papa y del paso del Tour de Francia, el capítulo de eventos históricos de Catalunya invitaba a mirar al cielo, eso sí, con la seguridad de las gafas solares. Los nervios 'in crescendo' de las últimas semanas por saber si se podría ver el fenómeno con claridad, si habría nubes bajas o si el lugar escogido era el indicado, se han multiplicado a lo largo de la tarde en Tarragona, minutos antes del eclipse, por la proximidad de una mancha en el mapa que el radar meteorológico se resistía a alejar.

Finalmente, la suerte se ha impuesto en la ciudad y ha permitido ver cómo la Luna ha tapado por completo el Sol y ha proyectado su sombra sobre los tarraconenses. Adjetivos habituales como "histórico", "impresionante" o "muy emocionante" se han quedado cortos para los asistentes de medio mundo que se han dado cita en Tarragona este miércoles.

Viñuales: "Somos seres finitos y muy pequeños"

Tras el instante más esperado, que se ha alargado desde las 20:29 h a las 20:30 h, un gran aplauso ha certificado el momento, seguido de abrazos, besos de enamorados y alguna que otra lágrima. Pero la larga espera y el extremo calor de media tarde en el puerto han valido la pena. El ‘skyline’ del paisaje de Tarragona, gobernado por las montañas de Prades, la Mola de Colldejou y la sierra de Llaberia, ha sido el escenario perfecto para el juego del escondite entre Sol y Luna. Ambos astros han desaparecido detrás de los relieves sobre las 20:58 h, dando así por finalizada la función.

La gran explanada de la Marina Port Tarraco, en el Port de Tarragona, ha servido de palco excepcional a tal efecto: más de 15.000 personas se han dispersado por el Moll de Costa y el paseo del Rellotge para un espectáculo delirante. El consistorio había puesto allí casi todos sus esfuerzos, además de otras cuatro ubicaciones repartidas por los barrios de la ciudad, para intentar deslocalizar la presión en un día que se preveía caótico. En los espacios habilitados en la Anella Mediterrània se han citado 7.000 personas; en Sant Pere i Sant Pau, 1.500; en Bonavista, 1,200; y en el Parc del Francolí, 900 más.

"Ha sido un día de regalo que no podremos volver a vivir", ha resumido el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, cuando el Sol ya se había escondido tras las montañas. "Con esto te das cuenta de que somos seres finitos y muy pequeños", ha filosofado, imbuido por una sensación de asombro intenso que ha llegado a todos los presentes. Al final no se han tenido que lamentar incidentes destacables en la ciudad y el eclipse se ha podido ver en Tarragona con total normalidad. Algo que, para Viñuales, demuestra "la experiencia que va cogiendo la ciudad en grandes eventos".

Público internacional

Portugueses, alemanes, ingleses y, sobre todo, franceses y americanos, han escogido la capital del sur de Catalunya para el eclipse del siglo, que además han sido los más mañaneros a la hora de reservar puesto: algunos ya estaban allí antes de las 10:00 h. Sudokus, barajas de cartas, termos de café, fruta fresca o libros han sido las provisiones para los espectadores más valientes que han querido montar guardia par conseguir el mejor puesto.

Los tarraconenses, en cambio, han tardado más y han acabado de llenar un espacio que tenía un aforo limitado de 20.000 personas, quizá confiados en la capacidad del espacio, y se han tenido que conformar en colocarse en el medio del paseo o en espacios con menor visibilidad. Entre los visitantes destacaban un gato y su propietario, Boo y Davis, llegados desde Estados Unidos para ver su primer eclipse total, o bien barceloneses que han aterrizado en Tarragona para disfrutar del momento, de la playa y de los monumentos romanos.

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Con el objetivo de entretener a los miles de presentes, el Ayuntamiento de Tarragona había organizado algunas propuestas para amenizar la espera. Han destacado las actuaciones del Cor Mèlt y los 'pilars' de las cuatro 'collas' castelleras de la ciudad, alzados en plena fase parcial del eclipse. Justo al finalizar el eclipse, riadas de gente han empezado a desfilar desde el Moll de Costa hasta el centro de la ciudad o a los 'parkings', la mayoría sin esperar a una salida escalonada. Otros han preferido quedarse allí mismo, donde se han previsto conciertos y actividades hasta la 01:00 h de la madrugada.