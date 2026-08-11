La Guardia Civil reforzará la seguridad marítima en un dispositivo especial para el eclipse en Tarragona

La Guardia Civil desplegará un dispositivo especial de seguridad con motivo del eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, un acontecimiento astronómico excepcional que atraerá a miles de personas a distintos puntos de la provincia de Tarragona. El operativo se desarrollará dentro del ámbito competencial de la Guardia Civil en Catalunya y estará orientado a reforzar la seguridad y garantizar el orden público en el mar territorial, prevenir la comisión de infracciones y delitos y garantizar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia que pudiera producirse durante la celebración del evento.

Con ese objetivo, a través del Servicio Marítimo Provincial (SMP) se intensificarán los dispositivos de vigilancia en el ámbito de la seguridad marítima, con la vigilancia y prevención en el litoral y sus zonas de influencia, prestando especial atención a las actividades náuticas y a los espacios de mayor concentración de embarcaciones y usuarios. "Todo ello para favorecer un uso seguro del medio marítimo y prevenir incidentes relacionados con la navegación y la concentración de embarcaciones durante la observación del fenómeno astronómico", refleja un comunicado de la Guardia Civil.

Este dispositivo se verá reforzado por parte de personal perteneciente a las Compañías territoriales de Salou y Tortosa y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia, que incrementarán su presencia especialmente en las zonas de puertos deportivos y otros puntos de especial afluencia, desarrollando una labor fundamentalmente informativa y preventiva, y complementará la que desarrollan en una fase anterior a la comercialización de gafas que deben cumplir con los correspondientes requisitos de homologación y seguridad.

Prevención de incendios

A través del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), y de forma coordinada con Agents Rurals, la Guardia Civil también desarrollará actuaciones específicas para proteger el medioambiente y prevenir incendios, especialmente en el Parc Natural del Delta de L’Ebre y de los Parcs Naturals dels Ports y de la Sierra del Montsant.

En el ámbito de la ciberseguridad, los componentes del Grupo de Información (GIC) y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) reforzarán la vigilancia frente a posibles fraudes y estafas relacionados con el eclipse, especialmente aquellos vinculados a la venta fraudulenta de productos de protección visual, alojamientos, actividades turísticas o servicios ofertados a través de Internet y redes sociales. El dispositivo contará con la coordinación permanente de la Guardia Civil con Mossos d'Esquadra, Policías Locales o Guàrdias Urbanas, Agents Rurals, Protección Civil, servicios de emergencias, administraciones públicas y el resto de organismos implicados.

Recomendaciones a la ciudadanía

La Guardia Civil aconseja planificar los desplazamientos con suficiente antelación, informarse exclusivamente a través de canales oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y de los servicios de emergencia. Las personas que decidan contemplar el eclipse desde embarcaciones deberán respetar las normas de navegación y las instrucciones de las autoridades marítimas, mientras que quienes acudan a espacios naturales deberán extremar las precauciones para prevenir incendios, evitar abandonar residuos y respetar el entorno.

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Se recomienda adquirir únicamente gafas homologadas para la observación del eclipse y desconfiar de productos de origen desconocido o comercializados fuera de los canales autorizados. Asimismo, la Guardia Civil recuerda la importancia de desconfiar de ofertas excesivamente ventajosas relacionadas con alojamientos, desplazamientos o productos vinculados al eclipse que puedan difundirse a través de Internet o redes sociales, verificando siempre la autenticidad de las páginas web y de los vendedores.