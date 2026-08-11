Catalunya inicia la cuenta atrás para el eclipse solar del siglo: "Es una fortuna"

La cuenta atrás para el gran eclipse del siglo ya ha empezado en Catalunya. Tarragona ha activado este martes 11 de agosto las últimas 24 horas antes del fenómeno astronómico excepcional al ritmo de El ciclo sin fin, de El rey león. El guiño no ha sido casual. La canción, que acompaña la presentación de Simba ante la sabana, esta vez ha servido para dar la bienvenida al eclipse solar. A las 20.29 horas, Salvador Illa, Rubén Viñuales y Núria Montserrat han pulsado un gran botón rojo frente al Anfiteatro romano y han puesto oficialmente en marcha el contador, justo cuando la música alcanzaba el momento en que Simba es presentado al reino animal.

"El tiempo es oro", se ha repetido durante las primeras intervenciones, casi como una consigna involuntaria de una tarde en la que discursos, música y protocolo han tenido que ajustarse para llegar puntuales al momento central.

A las 20.29 horas en punto, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, y la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, se han situado frente al gran pulsador. Los tres lo han accionado conjuntamente y el Govern ha dado así por inaugurada oficialmente la cuenta atrás hacia el eclipse. El gesto ha estado acompañado de confeti y columnas de humo, en una puesta en escena destinada a convertir el inicio del contador en la imagen institucional de la jornada. Han hecho coincidir el auge de la canción el El ciclo sin fin del Rey León en el que se presenta a Simba en el resto de la comunidad con el momento en que los dirigentes han pulsado el botón rojo dando así comienzo a la cuenta atrás de un día del gran eclipsi.

El Govern pone la ciencia en el centro

La elección de Tarragona para activar la cuenta atrás ha servido también al Ejecutivo catalán para reivindicar la dimensión científica, divulgativa y territorial del acontecimiento. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha defendido que la ciencia debe ocupar un lugar central en la toma de decisiones y ha situado las actividades vinculadas al eclipse dentro de la iniciativa Catalunya mira el cel.

El Govern quiere que el fenómeno vaya mucho más allá de la observación astronómica. Según ha explicado Montserrat, la programación llegará a más de 2.500 alumnos de primaria y secundaria y se extenderá también a centros residenciales y prisiones, con el objetivo de acercar la divulgación científica al conjunto de la sociedad.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha definido el eclipse como "un regalo de la naturaleza" y ha aprovechado su intervención para hacer una defensa explícita del conocimiento científico y de su divulgación.

Illa ha llamado a disfrutar del fenómeno, pero también a hacerlo con prudencia. El president ha recordado la necesidad de utilizar gafas de protección adecuadas para observar el eclipse y ha señalado que Catalunya contará con 23 puntos de observación repartidos en 18 municipios.

También ha reivindicado la necesidad de apreciar y cuidar la naturaleza y ha mencionado las Lágrimas de San Lorenzo, visibles durante estas fechas, como otro de los espectáculos que ofrece el cielo.

Tarragona, escaparate del eclipse

El Parc de l'Amfiteatre se ha convertido durante la tarde en el escenario de una ceremonia que ha mezclado ciencia, divulgación y espectáculo.

Con el Mediterráneo y el Anfiteatro romano como telón de fondo, una gran reproducción de la Luna, la Tierra y el Sol se repartía por el recinto, mientras un telescopio de grandes dimensiones atraía las miradas de los asistentes. La Banda Unió Musical de Tarragona (BUMT) ha acompañado musicalmente la llegada del público y de las autoridades.

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha presentado la jornada como el inicio de la espera hacia el "eclipse solar del siglo" y ha reivindicado la oportunidad de proyectar Tarragona internacionalmente a través de un acontecimiento que combina patrimonio, ciencia y divulgación.

Viñuales ha defendido una ciudad vinculada al conocimiento y ha pronosticado que el eclipse será uno de esos acontecimientos destinados a permanecer en la memoria colectiva. También ha recurrido a la figura de Tales de Mileto y a las primeras predicciones de eclipses para recordar que el progreso de la humanidad está ligado a la observación, las preguntas y la voluntad de comprender el entorno.

Nobel, astronautas y astrofísicos

El acto ha reunido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa; al alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, y a la consellera Núria Montserrat, junto a representantes del Govern, del Gobierno central, de la Universitat Rovira i Virgili, del Port de Tarragona y de diferentes municipios catalanes desde los que podrá seguirse el fenómeno.

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Entre los invitados también han figurado nombres destacados de la astronomía y de la exploración espacial internacional, como Didier Queloz, Premio Nobel de Física de 2019; la astronauta estadounidense Ellen Baker; el astrofotógrafo de National Geographic Babak Tafreshi; el astrofísico Ignasi Ribas, y el divulgador Joan Anton Català. Las intervenciones se han traducido al inglés para los asistentes internacionales. La periodista Roser Marqués ha sido la encargada de conducir una ceremonia que, debido al retraso inicial, ha tenido que avanzar a ritmo acelerado.