Vandellòs tendrá en 2028 un centro de investigación de energías renovables para avanzar en la desnuclearización

El más que probable aplazamiento del cierre de las tres centrales nucleares catalanas no hace perder de vista al territorio que algún día, más tarde o más temprano, se apagarán los reactores. Mientras los municipios de la Ribera d'Ebre, encabezados por Ascó, buscan vías para la diversificación económica a través del impulso al tejido empresarial , en Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) ya miran a Europa con la proyección de un futuro centro de investigación y de formación de energías renovables.

Con el apoyo de la Generalitat, la colaboración de la URV y la financiación de los Fondos de Transición Nuclear, el ayuntamiento de la Costa Daurada ahora solo espera el 'sí' definitivo del Govern para activar el largo proceso del diseño y la construcción del centro. Sin embargo, algunos detalles del inmenso proyecto, que ya nace con la ambición de ser pionero y referente no solo en Catalunya y en el Estado, sino a nivel internacional, ya se han dado a conocer: se ubicará en el polígono industrial Les Tàpies II, podría acoger a más de 500 alumnos por curso y contará con una inversión de 6,7 millones de euros.

"En Vandellòs buscamos alternativas al hipotético fin de las nucleares, y más allá de polígonos y empresas, queremos ir de la mano de las energías renovables con este proyecto singular", avanza la alcaldesa de la población, Assumpció Castellví (Junts), que señala a después del verano para iniciar los trámites y al último trimestre de 2026 para recibir un avance económico por parte de la Generalitat.

Un centro de referencia a nivel europeo

El Centre d’Innovació, Recerca i Formació en Eficiència i Energies Renovables (CIRFER) nace con el propósito de impulsar la innovación en el ámbito de la eficiencia energética y las energías renovables. Esta infraestructura, promovida por la Direcció General d’Energia de la Generalitat y gestionada por la empresa municipal IDETSA, busca consolidar Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant como uno de los principales referentes de innovación energética, con capacidad para atraer empresas, personal investigador, financiación europea y generar empleo altamente cualificado.

El proyecto, presentado a los Fondos Nucleares al promover la transformación energética, contará con una inversión total de 6,74 millones de euros, de los cuales 3,98 millones servirán para la primera fase, con una fecha prevista de finalización en 2028, cuando ya se podría poner en marcha. En este plazo se deberán diseñar los planos y construir el edificio modular, además de activar los primeros laboratorios y espacios. En una segunda etapa, de cara al 2032 y con una inversión de 2,84 millones, se proyecta la ampliación del centro.

Assumpció Castellví, alcaldesa de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. / Joan Revillas

El CIRFER será un centro de investigación de energías renovables, una fuente todavía muy desconocida, y también reservará espacio para la formación profesional. Castellví señala que en los primeros cursos pasarán por el organismo cerca de 500 alumnos, una cifra que podría doblarse con la expansión posterior. Se ofrecerán cursos de grado medio y superior y de especialización vinculados a la electricidad, la sostenibilidad, la climatización y la eficiencia energética, por lo que su función iría muy de acuerdo al principal sector productivo del municipio. Todo ello dará respuesta al interés de un interés creciente para la especialización de los profesionales del sector de las energías.

"El proyecto nace con el objetivo de ser un centro de país y referente europeo, y que además tendrá mucha relación con la desnuclearización", asegura la alcaldesa. "Nucleares y renovables deben ir estrechamente vinculadas porque son compatibles, todavía no tenemos la fórmula mágica para depender sólo de las energías limpias y se debe investigar cómo se almacenan o se trasladan", y aquí es donde entrará el futuro CIRFER de Vandellòs.

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Según la documentación del proyecto facilitada por el consistorio, el centro generará 14 empleos directos cualificados y más de 40 indirectos durante los cinco primeros años desde su implantación, y captará 2,2 millones de euros en de fondos competitivos europeos. Esto tendría un retorno social de 2,5 millones cada año, por lo que, en materia de inversión en la infraestructura, se podría cubrir en menos de una década. Parte de estos ingresos, entre 200.000 y 400.000 euros, llegarían de la transferencia tecnológica y los servicios a empresas que ofrecerá el centro.