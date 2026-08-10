Los municipios de las centrales nucleares de Catalunya reinventan su economía con el apagón en el horizonte

Las centrales nucleares de Ascó y Vandellòs son uno de los principales pilares energéticos y económicos de Catalunya. En las comarcas de la Ribera d'Ebre y el Baix Camp, el calendario de cierre previsto para la próxima década no solo plantea interrogantes sobre el modelo energético de Catalunya, sino sobre la supervivencia económica del mismo territorio. Las tres unidades nucleares generan la mitad de la electricidad que consume Catalunya y sostienen cerca de 3.000 empleos directos y más de 10.000 si se suman los indirectos. Son cifras que explican hasta qué punto la desaparición de las nucleares amenaza con abrir un vacío difícil de reemplazar.

Con esa cuenta atrás ya en marcha y con la mirada puesta en posible prórroga de Almaraz hasta el año 2030, los Fondos de Transición Nuclear (FTN), financiados en parte con el impuesto que grava la actividad de las propias plantas, han irrumpido como la principal apuesta para construir una alternativa antes de que llegue el potencial apagón definitivo, situado formalmente el año 2035 ante los recelos del sector nuclear.

Empresas que crecen, polígonos que se llenan y ayuntamientos que buscan reinventarse dibujan los primeros indicios de una incipiente transformación. El reto, sin embargo, trasciende la mera captación de inversiones públicas: consiste en demostrar que un territorio acostumbrado a vivir alrededor de la nuclear y que quiere seguir haciéndolo puede encontrar un nuevo motor económico antes de que se apague el actual.

Dos experiencias locales

Un caso de éxito es Nemon, la empresa fundada por Iván Solé y Nadia Contreras centrada en la creación de 'softwares' en el mundo de la energía. Creada en 2010 en Ascó, la marca concursó en los Fondos Nucleares, con lo que consiguió una inyección inicial de capital para hacer frente a los primeros años, habitualmente los más difíciles de la emprendeduría. Gracias a ello, la marca pasó rápidamente a trabajar con empresas de España y Portugal y multiplicó sus puestos de trabajo, llegando a los 34 trabajadores. A principios de este año, un grupo holandés del mismo sector compró la empresa ebrense buscando expandirse en la península, lo que dio paso a la creación de una nueva empresa, Invocash Solutions. Entre los grandes proyectos, este gestiona la aplicación de Verifactu, las facturas digitales de la Agencia Tributaria, con un proyecto que también aspira a ser beneficiario de los FTN.

"Los Fondos Nucleares son una muy buena herramienta porque muchas empresas no serían posibles sin ellos. Entre que tienes la idea y que empiezas a ganar dinero hay dos años de travesía por el desierto, y este es un gran elemento diferencial entre otras zonas sin nucleares", explica Solé. A su parecer, la fórmula es fácil: "Este tipo de actividad económica solo necesita talento, también hay dosis de esfuerzo y suerte, pero al final, no requiere de grandes inversiones y se puede hacer con un ordenador". Cuando Solé llegó de Barcelona hace casi dos décadas, tuvo claro que quería quedarse en Ascó: "Estábamos decididos, aquí lo tenemos todo".

Martí Pros, de la imprenta Optim (Ascó), una de las empresas beneficiadas por los Fondos de Transición Nuclear. / Joan Revillas

Justo al lado de las oficinas de Invocash Solutions en el polígono de Ascó se halla también la imprenta Optim, cuyo responsable es Martí Pros. Con veinte años de experiencia, la llegada de 80.000 euros de los Fondos Nucleares sirvió a la marca para comprar maquinaria nueva. "Ahora podemos hacer aquí cosas que antes teníamos que pedir a otra empresa, lo que eternizaba los plazos en un sector donde la inmediatez lo es todo", explica Pros, que resume: "Los FTN han permitido la evolución rápida de la empresa en una cosa que, a nosotros solos, nos hubiera costado siete u ocho años conseguir".

Modernización, competitividad, comodidad y rapidez para una pequeña empresa afincada en Ascó pero cuyos cinco trabajadores, incluyendo el propietario, son de pueblos de alrededor, como Vinebre. "Tenemos la maquinaria arreglada para los próximos años", reivindica Pros, que señala que ahora la empresa se centrará en pagar la parte no subvencionada con los FTN y, en enero de 2027, se planteará si vuelven a concurrir con otro proyecto.

35 millones de Fondos Nucleares para este 2026

La Generalitat ya ha activado la convocatoria de 35 millones de euros en los FTN para este 2026, el cuarto año consecutivo y con el que se superarán los 120 millones repartidos en los municipios y en empresas de estos territorios. Pros y Solé coinciden en remarcar que estas subvenciones "han llegado en el momento idóneo, porque antes no se veían necesarias y más tarde no llegarían a tiempo", y que dan respuesta a "una idiosincracia particular" de los pueblos afectados por el futuro cierre de las centrales.

Construcción de nuevas naves industriales en el políono industrial de Ascó. / Joan Revillas

El territorio está sabiendo aprovecharse de ello, y desde consistorios como el de Ascó van a la búsqueda de inversiones. Fuentes del área de promoción económica del ayuntamiento señalan que el objetivo es "establecer un tejido empresarial en el municipio que sea potente e ir trabajando porque, un día, la central no estará". Ascó y los pueblos de alrededor no quieren "quedarse solos", conscientes de que "otra oportunidad como lo han sido las nucleares no llegará nunca", y que, si lo hiciera, seguro que tendría "muchos contras".

Por eso se reivindican como tierra fértil en proyectos empresariales sin cerrarse ninguna puerta. Un buen ejemplo son las naves industriales que se están acabando de construir en el polígono municipal, con más de 640 metros cuadrados y pensados para acoger inversiones empresariales para impulsar la diversificación económica. La inversión total, de más de 2,1 millones de euros, ha sido financiada en un 86% por los FTN y desde el consistorio indican que las naves ya tienen "más empresas interesadas de las que pueden albergar".

Los alcaldes de los municipios que contienen las centrales nucleares catalanas aplauden la llegada de los FTN como un retorno del sector al territorio, ya que estos se nutren parcialmente del impuesto aplicado a las nucleares. El alcalde de Ascó, Miquel Àngel Ribes, reivindica el sistema catalán de los fondos como "referente" para otras áreas de Europa y apuntala la diversificación económica: "Si un día cierran las centrales, aquí necesitamos alternativas para mantener la actividad". Algo que, afirma, podría ser en forma de "un 'hub' energético o industrial, ligado al ADN de la comarca".

Más allá de la actividad empresarial, Ascó también abona el terreno para potenciar el comercio, el turismo, el deporte y el sector primario. "En todo esto nos pueden ayudar los FTN, nos interesa un territorio activo con un buen sector del vino en la Terra Alta, la fruta en Benissanet o el aceite de les Garrigues. Todo esto nos beneficia", asegura Ribes.

Vandellòs, más avanzado

En el otro municipio, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp), la alcaldesa Assumpció Castellví remarca el gran interés de las empresas para alojarse en algunos de sus polígonos industriales: con el Tàpies I y II prácticamente llenos, el ayuntamiento celebra la próxima llegada del Tàpies III y ya empieza a hablar de un cuarto polígono para satisfacer la demanda. Empresas que, a su vez, también se han visto beneficiadas de los FTN de las últimas convocatorias.

Ahora, las grandes esperanzas están puestas en la llegada de un centro de investigación de las energías renovables de cara al 2028. El pueblo, con una única central nuclear (tras el accidente de 1989 que obligó a cerrar Vandellòs I), hace tiempo que ha hecho los deberes y disfruta de una economía basada, además de la nuclear, en el turismo de la Costa Daurada y la logística entre Tarragona, Barcelona y València.

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Tanto Ribes como Castellví son pronucleares y esperan que la decisión del Gobierno permita alargar el cierre de Almaraz, "siempre y cuando se cumplan las condiciones de seguridad", pero eso no les impide apostar por la diversificación económica de sus munipicios, a sabiendas de que "las nucleares no siempre van a estar allí". Con o sin prórroga, el territorio ya empieza a prepararse para el apagón nuclear anunciado que empieza a vislumbrarse en el horizonte.