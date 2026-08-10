Miquel Àngel Ribes, alcalde de Ascó: "Una prórroga de Almaraz sería un precedente y daría esperanzas a las centrales nucleares catalanas"

Miquel Àngel Ribes es alcalde de Ascó desde 2019 con un partido municipalista, Per Tu. Además de su responsabilidad al frente del municipio, desempeña un papel destacado en la representación de los territorios vinculados a la energía nuclear: preside la Coordinadora de Municipios Nucleares, es vicepresidente de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) y también del Órgano de Gobernanza de los Fondos de Transición Nuclear.

La decisión del Gobierno sobre la central de Almaraz podría llegar después del verano. ¿Cómo lo ven?

Con mucha atención. Defendemos el alargamiento de las nucleares siempre que sean seguras, y esperamos poder seguir con esta industria muchos años. Desde la AMAC vemos que Almaraz puede sentar un precedente: una prórroga nos será positiva y dará esperanzas a Ascó y Vandellòs. Si no, el calendario se nos echará encima porque cinco años para cerrar tres centrales es imposible.

Por ahora, Ascó I y II tienen fecha prevista de cierre en 2030 y 2032, respectivamente; y Vandellòs II, en 2035.

Nuestra industria es la nuclear, la voluntad de prácticamente todo el territorio es pronucleares. Y el país empieza a verlo así también. Nuestro principal objetivo es poder prorrogar el cierre de las nucleares más allá de lo previsto, y si cierran que sea porque se ha llegado al final de su vida útil o porque técnicamente no pueden continuar. Alargar las nucleares es algo que se hace en otros lugares.

Si queremos descarbonizarnos, las únicas alternativas son las renovables y la nuclear. El debate no es 'nucleares o renovables', es 'nucleares o CO₂' Miquel Àngel Ribes

¿Qué dice la ciudadanía de la prórroga?

La gente se manifiesta votando. En Ascó, mi partido y yo nos hemos posicionado siempre a favor de la energía nuclear. Hace poco el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre aprobó por unanimidad una moción que solicitaba una prórroga del cierre: votaron a favor mi partido, ERC, Junts y el PSC. Espero que el posicionamiento de los socialistas sea también el del Gobierno del PSOE.

¿Cómo es un proceso de desmantelamiento de una central?

Pueden llegar a durar muchos años, son largos y las cosas deben coordinarse bien. Siempre digo que los calendarios están para incumplirse, son hojas de ruta que deben ser modificables. Al Gobierno no le debe dar miedo cambiar las fechas previstas. Hemos visto que otros países han cambiado de opinión y apuestan nuevamente por las nucleares; para nosotros, que el Estado propusiera otra vez la construcción de centrales o, mejor, la instalación de reactores nucleares, sería una buena noticia.

La torre de refrigeración de las centrales nucleares de Ascó I y II. / Joan Revillas

¿Está sobre la mesa que España vuelva a apostar por las nucleares?

Es un tema del Gobierno que, insisto, no serían innovadores porque hay otros países que vuelven a estar a favor de las nucleares. Ya no como municipio, porque a veces no caben más centrales, pero a nivel de país, necesitamos un suministro estable y potente. Si queremos ser un país líder, de progreso, con puestos de trabajo y generando industria, necesitamos electricidad. Y si queremos descarbonizarnos, las únicas alternativas son las renovables y la nuclear; el resto, todo genera CO₂. El debate no es 'nucleares o renovables', es 'nucleares o CO₂'. Y después, completar con las renovables tanto como podamos.

¿Qué dan las centrales a Ascó y Vandellòs?

Lo mismo que da la petroquímica a Tarragona y el turismo a la Costa Daurada: puestos de trabajo calificados, bien remunerados, tener industria y empresas alrededor que dan servicios y actividad económica. Permite que zonas rurales como la nuestra, con despoblamiento, tengamos gente que consume y que necesita servicios. No me gusta que la gente diga que las centrales dejan mucho dinero: dejan lo que les marca la ley, igual que el aeropuerto en El Prat. Si me preguntaran qué prefiero, si una central nuclear o un aeropuerto, quizá preferiría un aeropuerto. Lo que pasa es que somos una zona rural y somos pocos, por lo que el impuesto per cápita es mayor: estaríamos encantados de que viniera más gente a vivir aquí.

Espero que el posicionamiento del PSC en la Ribera d'Ebre [a favor del la prórroga] sea también el del Gobierno del PSOE Miquel Àngel Ribes

¿Cómo ayudan los Fondos de Transición Nuclear en la diversificación económica?

Todo es promoción económica y lo veremos a largo plazo. Hablamos de 80 millones de euros directos al territorio nuclear, que con los años tendrá una incidencia importante. También es verdad que perdemos los otros 80 millones que van a las arcas de la Generalitat para contribuir al bien del país.

¿No está de acuerdo con esta distribución?

Debería ir todo a los municipios. Como pasa con la tasa turística, que repercute al 100 % en el territorio. Con las nucleares, los municipios somos los afectados, y los Fondos ayudarían a acelerar más el proceso de diversificación económica que necesitamos.

¿Cómo ve la posible llegada de la gigafactoría de IA en Móra la Nova?

Bien, porque es progreso. El mundo evoluciona, y si podemos ser líderes a nivel mundial en temas de IA, con nuestro propio centro de datos y de investigación, mejor. Será una industria que generará puestos de trabajo calificados y que además necesitará mucha energía. Si somos buenos productores también queremos ser grandes consumidores. Gastar aquí lo que aquí se genera.

¿Cómo cree que se entiende el posicionamiento pronucleares fuera del territorio?

Estamos muy lejos de las grandes ciudades como Barcelona, y se ve que es algo que no va con ellos. Pero esto nos incumbe a todos porque, cuando llegamos a casa, todos queremos cargar el móvil, y todos fuimos conscientes el día del apagón, cuando perdimos las comunicaciones. Muchas veces la gente opina desde la televisión en función de lo que dicen los políticos de Madrid o la Generalitat sin empatía. No nos dejan posicionarnos como territorio: si queremos las nucleares, ¿por qué no podemos tenerlas? En cambio, te quieren obligar a las renovables como el plan para la implantación de las renovables. ¿Y si creemos que ya aportamos lo suficiente? Nosotros no decidimos si Barcelona debe quedarse el Mobile World Congress o si debe ampliarse el aeropuerto, por eso echamos de menos una visión de país que no se tiene.

¿Cómo le gustaría que fuera el Ascó dentro de 20 años?

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Todavía con la nuclear activa. Siendo más atractivos como territorio. Habrá un momento en que las nucleares llegarán al fin de su vida útil, lo importante es que podamos mantener la energía nuclear porque es estable, muy segura, nos da liderazgo y soberanía energética.