El Govern estudiará incluir por primera vez al sector pesquero en los Fondos de Transición Nuclear

Catalunya se prepara para el futuro cierre de las tres centrales nucleares de Ascó y Vandellòs, y una de las herramientas más bien valoradas, tanto por los municipios del entorno nuclear como por las empresas, para hacer frente a las consecuencias económicas son los Fondos de Transición Nuclear. El Govern de la Generalitat activó el pasado mes de abril la convocatoria de 2026, dotada con 35 millones de euros en ayudas para empresas. En la próxima edición, según ha podido saber EL PERIÓDICO, estas subvenciones podrían incorporar por primera vez al sector de la pesca y la acuicultura entre sus beneficiarios.

Sería el primer año, desde la puesta en marcha de los fondos en 2023, en que este sector podría concurrir a la convocatoria. Esta medida abre una nueva vía de apoyo que hasta ahora no estaba contemplada en las líneas de financiación existentes, y facilitaría la participación de empresas del sector ubicadas en municipios nucleares y costeros del litoral de Tarragona.

Así lo ha revelado el alcalde de Ascó y vicepresidente del Órgano de Gobernanza de los Fondos de Transición Nuclear, Miquel Àngel Ribes: "En las próximas reuniones del órgano trataremos y exploraremos líneas para ayudas económicas en el sector pesquero. Todavía no lo hemos hecho pero será para futuras convocatorias de los Fondos Nucleares".

Ribes ha valorado la importancia de la ampliación al último sector económico que todavía no contaba con una línea de subvenciones, como si lo hacen el resto del sector primario, centrado en la los ámbitos agrícola, alimentario y forestal, o en la actividad industrial, energética y empresarial. "En la zona de Vandellòs y desde l'Ametlla hasta el Delta de l'Ebre es un sector importante y le tenemos que dar cabida", asegura el vicepresidente del órgano que gestiona los Fondos Nucleares.

Favorecer la diversificación económica

Los Fondos de Transición Nuclear son un instrumento impulsado por la Generalitat para favorecer la diversificación económica de las zonas que acogen las centrales nucleares de Ascó y Vandellòs y prepararlas para el futuro cierre de las instalaciones, con independencia de las posibles prórrogas que esperan los muncipios. Se financian principalmente con una parte de la recaudación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente, que grava la actividad de las centrales nucleares, y se destinan a apoyar inversiones empresariales, la creación de empleo y proyectos de innovación, emprendimiento y desarrollo económico en los municipios beneficiarios.

Se han entregado subvenciones desde 2023, y pueden llegar a los ayuntamientos del área nuclear o bien directamente a las empresas. En una entrevista con EL PERIÓDICO, Miquel Àngel Ribes define a Catalunya como "referente" en la aplicación del sistema de los Fondos Nucleares y en el retorno que tienen en los municipios.

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De hecho, la inclusión del sector pesquero a las ayudas nucleares era una demanda del terrotorio. El pasado mes de mayo, en una reunión del secretario de Empresa y Competitividad, Jaume Baró, con varios representantes locales en l'Ametlla de Mar (Baix Ebre), el alcalde del municipio, Jordi Gaseni, ya pidió el apoyo económico a través de los Fondos como "un reconocimiento al sector pesquero que es nuestra bandera". En ese momento, Baró no cerró la puerta a la medida y señaló que el Órgano de los Fondos estudiaría la viabilidad téncica de la ampliación y de la compatibilidad con otras ayudas.