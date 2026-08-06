Tarragona se prepara para el eclipse: restricciones de tráfico y aparcamientos especiales para el 12 de agosto

Tarragona se prepara para el eclipse del próximo 12 de agosto. El Ayuntamiento ha diseñado un dispositivo especial de seguridad, movilidad y control de aforos para recibir el eclipse solar total. Bajo la premisa de garantizar que la ciudadanía disfrute de este fenómeno astronómico en condiciones de seguridad y comodidad, la administración local ha estructurado un plan de acción que cubrirá los principales puntos de observación masiva.

Ante la jornada, la zona de la Marina Port Tàrraco se alza como el epicentro de la jornada, al ser el espacio que proyecta la mayor aglomeración de espectadores. No obstante, el operativo también se desplegará en los otros cinco puntos estratégicos recomendados oficialmente: Bonavista, Sant Pere i Sant Pau, la Anella Mediterrània, Sescelades y el Parc del Francolí.

La filosofía de esta movilización de recursos fue explicada por el concejal de Medio Ambiente, Guillermo García de Castro, quien pidió a quienes puedan contemplar el eclipse desde casa que lo hagan. Para el resto, el mensaje es unívoco: planificar con tiempo, desplazarse a pie o en transporte público, respetar las indicaciones de seguridad y ocupar las áreas oficiales habilitadas. García de Castro enfatizó que este dispositivo es vivo y flexible, lo que significa que el operativo se adaptará en tiempo real al volumen de personas, permitiendo alterar las restricciones viales para salvaguardar a los peatones y facilitar el paso de los vehículos de emergencia.

La gestión del tráfico y los accesos peatonales se activará de forma escalonada. El primer hito crítico ocurrirá a las 16:00 h con el corte de la circulación rodada en el Moll de Costa. Esta franja quedará reservada exclusivamente para peatones, bajo un control de aforo riguroso. Se podrá ingresar a esta plataforma a través de tres accesos: el Port Esportiu, el Pont de la Petxina del Serrallo y la plaza dels Carros.

Posteriormente, a las 19:00 h, se iniciarán los cortes de tráfico en el resto de los puntos que así lo requieran, mientras que el restablecimiento de la circulación tras el eclipse se realizará de forma progresiva, según las condiciones de seguridad. Entre las restricciones viarias específicas se encuentran tramos del Camí Vell de Tarragona con el camí de la Partió y la calle Vint-i-Nou; Marcel·lí Domingo y Joaquim Donato en Sant Pere i Sant Pau; Josep M. Tarrassa en el Parc del Francolí; y zonas aledañas al Port.

La distribución de los aparcamientos en la ciudad

Para encauzar la llegada de visitantes en vehículo privado, se ha dispuesto una gran oferta de aparcamiento. A las aproximadamente 2.500 plazas de los párquings municipales cerrados habituales se sumarán otras 6.588 plazas. Esto elevará la capacidad total hasta las 9.088 plazas de estacionamiento, distribuidas entre aparcamientos disuasorios (1.428) y explanadas abiertas (5.160).

Geográficamente, estos espacios se repartirán en sectores que abarcan desde Bonavista hasta la Anella Mediterrània, el Sector Norte, Sant Pere i Sant Pau, Llevant, y el eje entre el Parc del Francolí y el centro. En detalle, Bonavista dispondrá de 2.530 plazas (incluyendo el mercadet); la Anella Mediterrània contará con 650; el Parc del Francolí dispondrá de 630; Sant Pere i Sant Pau ofrecerá 110; y el sector de Centro y Llevant sumará otras 2.623 plazas de aparcamiento.

El esfuerzo organizativo también incide en la salud pública, el orden y la higiene. Una red coordinada por la Guàrdia Urbana de Tarragona, Mossos d’Esquadra, Policía Portuaria y seguridad privada patrullará los sectores clave, respaldada por voluntarios de Protección Civil para tareas de información y auxilio, así como personal sanitario en los seis puntos. Ante las previsibles altas temperaturas veraniegas, habrá puntos de hidratación específicos en la Marina Port Tàrraco, donde además ofrecerán servicios de restauración locales, barras de bebidas y 'foodtrucks'.

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Para garantizar la seguridad del espacio, quedará prohibido acceder a la Marina Port Tàrraco con bicicletas, patinetes u objetos voluminosos como neveras, sillas o sombrillas. Asimismo, cuatro equipos de limpieza mantendrán el orden en los seis recintos de observación, dotados de cabinas sanitarias y contenedores para residuos. El Ayuntamiento recuerda la norma de seguridad individual más vital: usar gafas homologadas para mirar al sol.