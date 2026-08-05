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Viking Yi Dun

La Policía Nacional estrena un control fronterizo a un crucero de turismo chino en el Port de Tarragona

Una inversión millonaria para descarbonización impulsará al Port de Tarragona como 'hub' de cruceros

El crucero de turistas chinos Viking Yi Dun.

El crucero de turistas chinos Viking Yi Dun. / Port de Tarragona

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Europa Press

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Tarragona
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La Policía Nacional realizó este lunes el primer control fronterizo en Tarragona de un crucero procedente de China mediante el nuevo sistema de control de pasajeros denominado Entry Exit System (EES), ubicado en la terminal de cruceros del Puerto de Tarragona.

Según la Policía Nacional, este nuevo procedimiento informático automatizado registra las entradas y salidas de viajeros de países no pertenecientes a la Unión Europea (UE) y sustituye el sellado manual de pasaportes por un procedimiento digital y biométrico. El Port de Tarragona recibió el lunes al Viking Yi Dun, un crucero de bandera noruega orientado exclusivamente al turismo chino, con 759 pasajeros a bordo. Los agentes tramitaron el control de entrada de los viajeros, de los cuales casi el 98 % procedía de países fuera del espacio Schengen.

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Paralelamente, cerca de 900 personas embarcaron para iniciar una nueva ruta por el Mediterráneo, mientras el puesto fronterizo tramitaba la documentación de cientos de trabajadores del buque que efectuaban el relevo de la tripulación. La implantación del Entry Exit System (EES) está impulsada por la Unión Europea y, en el caso del Puerto de Tarragona, cuenta con una subvención del programa europeo 1/2024 IGFV de 310.210,48 euros, sobre un presupuesto total de 386.126,98 euros.

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