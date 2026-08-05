El alcalde de Salou carga contra el Ayuntamiento de Cambrils y los Mossos d'Esquadra por la "tolerancia" con el top manta

El alcalde de Salou, Pere Granados, ha cargado este miércoles contra el Ayuntamiento de Cambrils, los Mossos d'Esquadra y la consellera de Interior por la "tolerancia" que asegura que existe con el top manta y la "falta de voluntad política" que hay para acabar con el fenómeno. Granados lo ha apuntado después de que desde el consistorio haya detectado un incremento del número de vendedores ambulantes, que ya llegarían a los 200, que por las noches se sitúan en la zona del cabo Sant Pere, en término municipal de Cambrils pero junto al de Salou. El alcalde ha remarcado que en su municipio no hay venta ilegal porque la Policía Local, hace años, actuó en ella y que si Cambrils no lo soluciona es porque no se lo toma en serio.

Granados ha comenzado la comparecencia mostrando imágenes de los últimos días del "mercadillo" de productos falsificados y ha afirmado que las paradas ya llegan a las 200 porque existe un "efecto llamamiento" entre los manteros. "Será el mayor de Catalunya. Tiene una dimensión insostenible", ha manifestado e incluso ha afirmado que entre los guías turísticos de la zona ya lo promocionan entre sus clientes. "Es un ataque a la imagen de Salou y de la Costa Daurada", ha añadido.

Las rencillas con Cambrils por esta cuestión llevan años arrastrando, pero este miércoles el alcalde salouense también ha apuntado a los Mossos d'Esquadra. De entrada, calificó de "montaje" el operativo que realizaron a mediados de junio en Salou contra la distribución y venta de productos ilegales. En ese dispositivo participaron unos 150 agentes, se realizaron varias detenciones y también se actuó en una nave industrial de Badalona. "Puedes hacer un gran montaje, un dispositivo, con helicópteros, drones, ARRO, furgonetas, para entrar en cuatro casas habitadas. Si ese dinero del dispositivo se dedicara a estar permanentemente allí -donde está el 'top manta'- a primera hora para que no monten, posiblemente saldríamos todos ganando", ha reclamado.

Labor preventiva

Así, reclamó que se intensifique la labor preventiva y también contra las redes de distribución de los manteros. En este sentido, el inspector de la Policía Local de Salou, José Luis Gargallo, ha explicado que no pueden intervenir cuando los manteros trasladan la mercancía con sacos y fardos por las calles porque esto no es ninguna ilegalidad, sino que lo es la venta, que se produce en el término de Cambrils. Asimismo, añadió que si en ocasiones les pidieron acreditar el origen y legalidad de los productos, los vendedores les mostraron facturas y albaranes de las naves industriales y empresas que les suministran, con lo que "no hay ninguna irregularidad administrativa".

El alcalde también ha cuestionado el papel de la consejera de Interior, Núria Parlon. Granados ha comentado que "una vez" mantuvo un diálogo y que lo último que sabe es a través de una entrevista en un diario. "Decía que teníamos que tener confianza, pero llevamos muchos años con la problemática. Pregúntele a ella", ha dicho. "Llevamos muchos años de que se está permitiendo un mercado ilegal de venta de productos falsificados. Llevamos muchos años culpando a Salou de que es el epicentro de la distribución, y eso es mentira", ha lamentado.

Respecto a estas acusaciones que recibe Salou por el hecho de que hay vendedores que residen en el municipio, el alcalde ha dicho que también viven en otros lugares, como Cambrils. "Viven cerca de dónde pueden vender. Si no pudieran vender en la cabeza San Pedro y lo hicieran mucho más lejos, no vivirían aquí", ha afirmado.

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Reunión sin fecha

Hace pocas semanas Granados envió una carta a las diferentes administraciones implicadas para realizar una reunión para tratar la cuestión. El alcalde ha indicado que el encuentro todavía no tiene fecha, pero que está previsto que se celebre en la delegación del Govern en Tarragona. Entre los participantes, Granados también quiere que esté el Ayuntamiento de Cambrils, al que acusa de no mover un dedo para perseguir a los manteros. "Si esto ocurriera en el puerto de Cambrils o en el centro, ya se habría resuelto", espetó. Sin embargo, en caso de que la ciudad vecina no aportara soluciones ni tomara medidas, Granados no ha descartado llevarlos a los tribunales.