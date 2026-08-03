Movilidad
Cortadas 6 líneas de Rodalies entre Sant Vicenç de Calders y Cunit, en Tarragona, por atropello
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EP
TARRAGONA
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Las líneas de Rodalies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 y R17 están cortadas entre Sant Vicenç de Calders y Cunit (Tarragona) por el atropello de una persona.
Se está gestionando servicio de transporte alternativo por carretera entre estas estaciones, ha informado Rodalies en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
En otro mensaje en 'X', Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan Ferrocat.
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