Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaMarruecosElecciones CatalunyaRocaAccidente ItaliaBarcelonaEl RavalNepo babiesRafa Nadal
instagramlinkedin

Movilidad

Cortadas 6 líneas de Rodalies entre Sant Vicenç de Calders y Cunit, en Tarragona, por atropello

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe / EUROPA PRESS - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

TARRAGONA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las líneas de Rodalies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 y R17 están cortadas entre Sant Vicenç de Calders y Cunit (Tarragona) por el atropello de una persona.

Se está gestionando servicio de transporte alternativo por carretera entre estas estaciones, ha informado Rodalies en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Noticias relacionadas

En otro mensaje en 'X', Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan Ferrocat.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Audiencias TV, ayer viernes: Iker Jiménez logra récord y el liderazgo absoluto con su 'Horizonte' sobre la crisis migratoria de Ceuta y 'En boca de todos’ pulveriza su mejor dato histórico
  2. Nos sorprendió el precio de la piscina': La Bassa de Sabadell atrae a miles de catalanes convertida en símbolo del verano
  3. Feijóo mira a los servicios de inteligencia y el Gobierno asegura que el CNI no tenía constancia de una entrada masiva
  4. La Guardia Civil cierra la unidad de submarinistas de rescate en la Costa Brava, el lugar con más inmersiones de España: 'Es una locura'
  5. Catalunya deja atrás el episodio de calor intenso y entra en prealerta por lluvias y tormentas
  6. Tere, última habitante de un pueblo abandonado: 'Sola no me siento para nada, aquí siempre hay...
  7. Aviso por tiempo violento en Catalunya: granizo de 2 cm y riesgo de tornados en pleno inicio de agosto
  8. En Galicia, en breve arderán montones de casas y aldeas enteras

Cortadas 6 líneas de Rodalies entre Sant Vicenç de Calders y Cunit, en Tarragona, por atropello

Cortadas 6 líneas de Rodalies entre Sant Vicenç de Calders y Cunit, en Tarragona, por atropello

DIRECTO | Marruecos reconoce 40.000 entradas de migrantes a Ceuta y 11 muertos en su territorio

DIRECTO | Marruecos reconoce 40.000 entradas de migrantes a Ceuta y 11 muertos en su territorio

El Arsenal aprieta a Vinícius y el Real Madrid se niega a pagarle una prima de fichaje

El Arsenal aprieta a Vinícius y el Real Madrid se niega a pagarle una prima de fichaje

El aviso de José Abellán, cardiólogo: "Las mujeres tienen casi el doble de probabilidades de sufrir depresión después de un infarto que los hombres"

El aviso de José Abellán, cardiólogo: "Las mujeres tienen casi el doble de probabilidades de sufrir depresión después de un infarto que los hombres"

Mirar el móvil en un atasco o en un semáforo puede salirte muy caro este verano

Mirar el móvil en un atasco o en un semáforo puede salirte muy caro este verano

Munich negocia un ERE para despedir a unos 65 trabajadores en su red de tiendas en España

Munich negocia un ERE para despedir a unos 65 trabajadores en su red de tiendas en España

Directo | Trump afirma que las conversaciones con Irán se reanudarán hoy

Directo | Trump afirma que las conversaciones con Irán se reanudarán hoy

Seis millones de horas menos de burocracia

Seis millones de horas menos de burocracia