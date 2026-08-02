Este domingo
La CHE alerta a Tarragona, Aragón y el Pirineo catalán por posibles crecidas súbitas en barrancos ante el riesgo de tormentas
La CHE alerta de crecidas súbitas en barrancos y cauces menores de los Pirineos catalanes y el sureste aragonés ante el aviso de tormentas
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La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) intensifica la vigilancia por posibles crecidas súbitas aisladas de caudales y barrancos menores en los Pirineos catalanes y el prelitoral sur, en el oeste de la demarcación de Tarragona y el sureste de Aragón. Esto se debe al anuncio de posibles tormentas este domingo por la tarde realizado por la AEMet.
Ante los avisos amarillos publicados por la Agencia Estatal de Meteorología por el pronóstico de fenómenos tormentosos, la CHE advierte de la posibilidad de crecidas súbitas en cauces menores o barrancos en el Sistema Ibérico más suroccidental y el Pirineo oriental durante la tarde de hoy domingo, 2 de agosto.
El organismo recomienda a los ciudadanos prestar atención a los datos meteorológicos e hidrológicos de la Agencia Estatal de Meteorología y el SAIH Ebro, así como de su propia página web; y seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.
La CHE explica, en un comunicado, que "no se esperan cambios a nivel de grandes ríos, dado que los chubascos tendrían la duración necesaria para producir alguna crecida muy puntual en cuencas con un tiempo de concentración de 3 horas o inferior, es decir, barrancos y cuencas menores". Señala como posibles comunidades afectadas Catalunya (Pirineo de Lleida y sector interior de Tarragona) y Aragón (provincia de Teruel).
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