Sucesos
Estabilizado el incendio de vegetación agrícola en Montblanc que ha provocado el corte de la carretera TV-2421
Hasta el lugar, una zona de vegetación agrícola, se han desplazado nueve dotaciones de bomberos, y se ha cortado el tráfico entre la ciudad y Prenafeta, en ambos sentidos
Los Bombers han conseguido estabilizar un incendio de vegetación agrícola declarado este sábado en el término municipal de Montblanc (Conca de Barberà). Hasta allí se han desplazado nueve dotaciones de los Bombers de la Generalitat, obligando a cortar al tráfico la carretera TV-2421 en ambos sentidos, que permanece cerrada según recoge SCT..
El aviso del incendio se ha recibido este sábado a las 15.59 horas a través del teléfono de emergencias 112, provocando el despliegue de Bombers de la Generalitat, que han trabajado de forma coordinada con efectivos de las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF).
Según han informado los Bombers, el fuego ha afectado a una zona de vegetación agrícola. La carretera TV-2421 permanece cerrada a la circulación en ambos sentidos a su paso por Montblanc. La vía, de ámbito comarcal, une la capital de la Conca con el núcleo de Prenafeta.
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