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Muere un trabajador de 65 años al caer desde la azotea de un hotel en Salou

El accidente laboral tuvo lugar anoche, cuando el trabajador se encontraba realizando reparaciones en las instalaciones del establecimiento

18/02/2026 Ambulancias del SEM,en una imagen de archivo

18/02/2026 Ambulancias del SEM,en una imagen de archivo / Lorena Sopêna - Europa Press / Europa Press

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Tarragona
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Un trabajador de 65 años falleció esta pasada noche de viernes al caer desde la azotea de un hotel de Salou (Tarragonès), cuando estaba haciendo labores de mantenimiento de las instalaciones eléctricas y de agua del establecimiento.

Según han informado este sábado los Mossos d'Esquadra, el accidente ocurrió anoche a las 21:25 horas cuando, por causas que se están investigando, el operario se precipitó mortalmente desde la cubierta del edificio.

El accidente movilizó a varias patrullas de la policía catalana y a efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que atendieron a la víctima en el lugar del siniestro pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

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De acuerdo con los procedimientos establecidos en estos accidentes, los Mossos d'Esquadra han informado del accidente al juzgado de instrucción de guardia, así como al Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya.

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