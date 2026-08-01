El calor extremo vuelve a golpear al mejillón del Delta de l'Ebre, que pierde más de 500.000 kilos y el 20 % de la cosecha

El calor extremo ha vuelto a provocar importantes pérdidas en el sector del mejillón. La mortalidad se adelantó al mes de junio, y el portavoz de la Federación de Productores de Moluscos del Delta del Ebro (FEPROMODEL), Gerardo Bonet, calcula que se habrán perdido más de 500.000 kilos de producto. De media, las pérdidas ascienden al 20 %, aunque hay productores que han sufrido pérdidas de hasta el 80 % de la cosecha.

El cambio climático lleva años afectando al sector que, pese a adelantar y acortar la campaña, ha pasado de producir más de 4 millones de kilos de mejillón a recoger 2,5 millones. Además, ya son tres de cada cuatro campañas en las que las crías mueren en un mar recalentado y deben comprarlas en otros países, con el consiguiente sobrecoste de producción.

Un sector "totalmente condicionado"

Una campaña dos meses más corta, un tercio menos de producción y la mortalidad de las crías. Ese es el impacto del cambio climático en la producción de mejillón en el delta del Ebro. La recolección de este año ya ha finalizado en la bahía de los Alfacs y está llegando a su fin en la del Fangar, pero el calor extremo, con cuatro periodos consecutivos de temperaturas extremas "que han llegado antes que nunca", ha vuelto a dejar importantes pérdidas, con una mortalidad del bivalvo que empezó a notarse ya a finales del mes de junio.

Producción de mejillón en el Delta del Ebro / ACN

El portavoz de FEPROMODEL alerta de que el sector vive "totalmente condicionado" por la emergencia climática. En esta campaña han muerto unos 500.000 kilos de moluscos y hay productores con pérdidas de hasta el 80 % de la producción en las bateas. En este nuevo contexto climático, los productores de mejillón hacen todo lo que está en su mano para adaptarse. Hace tiempo que la campaña se adelanta; este año comenzó en abril y terminó dos meses antes de lo que era habitual. "En 2009 terminamos la recolección el 24 de septiembre. Este año, el 8 de julio. Estamos haciendo todo lo posible por nuestra parte", ha defendido Gerardo Bonet.

También han reducido la cantidad de mejillón que se siembra y los acuicultores del delta han perdido un tercio de su capacidad productiva. "De los 4 millones de kilos que se llegaron a producir, en muchas campañas no se alcanzan los 3 millones y este año, con mucha suerte, serán 2,5 millones", ha señalado. Desde FEPROMODEL recuerdan que el mejillón no sobrevive en aguas con temperaturas superiores a los 28 grados, sobre todo si ese calor excesivo se mantiene durante muchos días, una situación que este año se ha prolongado durante todo el mes de julio y parte de junio.

Pendientes de las crías

Ahora queda otro mes para comprobar si las crías sobrevivirán. La captación ha sido muy buena y los productores las han trasladado y mantenido en la bahía del Fangar, "donde históricamente han resistido mejor el verano", aunque admiten que las condiciones actuales hacen prever un escenario "muy complicado". Las crías solo resisten bien cuando el agua se mantiene por debajo de los 28 grados y soplan vientos del norte que refrescan el agua. Sin embargo, tras episodios de "calor persistente", las posibilidades de que sobrevivan son "muy reducidas" y el sector espera con incertidumbre la evolución de las temperaturas durante las próximas semanas. Bonet lamenta que el calor no ha dado tregua y que incluso las temperaturas nocturnas se han mantenido muy elevadas, a menudo por encima de los 25 grados.

Su supervivencia se ha convertido casi en una lotería. Si antes las crías morían en una de cada cuatro campañas, ahora ocurre en tres de cada cuatro. Esto obliga a los productores a comprar en Italia y Grecia un millón y medio de kilos de crías para garantizar la producción de unos tres millones de mejillones al año siguiente. Esto supone un incremento muy importante de los costes y también un encarecimiento del precio final del producto para el consumidor.

Las crías de esta campaña se pagaron a 1,25 euros por kilo. Hace solo cuatro años costaban la mitad, unos 0,67 euros por kilo, pero en 2024 llegaron a pagar el triple, 1,80 euros. En algunas zonas productoras, donde el calor también ha acabado con las crías de mejillón, se han llegado a pagar hasta 3 euros por kilo.

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En el Delta se están realizando pruebas en mar abierto, aunque todavía se trata de ensayos muy preliminares. Bonet señala que trasladar la cantidad de crías necesaria fuera de las bahías exigiría polígonos marinos muy extensos y una logística compleja. Por ello, consideran que estas pruebas todavía están lejos de convertirse en una solución real a corto plazo.