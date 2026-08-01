Retenciones en la AP-2 en Montblanc (Tarragona) por un camión accidentado que ha perdido la carga

En plena operación salida del 1 de agosto, un camión se ha accidentado este mediodía en la vía AP-2 a la altura de Montblanc (Conca de Barberà) y está produciendo kilómetros de retenciones.

Según informa el Servei Català de Trànsit (SCT), el vehículo ha perdido la carga en el arcén de la carretera y ha provocado el incidente, que ya acumula unos 2 kilómetros de colas. El suceso ha tenido lugar a las 12:38 horas y, por el momento, no se ha podido retirar el camión ni la carga, ni recuperar la normalidad en la vía.

En concreto, el incidente se ha producido en el PK 191,00 - 189,00 de la AP-2, en un tramo entre Montblanc y l'Espluga de Francolí.

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Asimismo, se registran algunos kilómetros de retenciones en la autopista AP-7 a su paso por la demarcación de Tarragona. El SCT informa de dos puntos: uno entre El Vendrell y Roda de Berà; y otro en L'Ampolla. Ambos se han registrado este sábado al mediodía y son en sentido sur.