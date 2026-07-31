Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ceuta MelillaItaliaPedro SánchezAliança CatalanaHuelga RodaliesElecciones CatalunyaFranco BaresiIncendiosPolicíaMarc Giró
instagramlinkedin

Sucesos

Muere ahogado un hombre de 82 años en una piscina privada en La Sénia (Tarragona)

Se trata de la novena víctima mortal de ahogamiento en una piscina en Catalunya

Archivo - Ambulancia del SEM

Archivo - Ambulancia del SEM / SEM - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
EFE

EFE

Tarragona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un hombre de 82 años y nacionalidad española murió ahogado ayer jueves por la tarde en una piscina privada de La Sénia (Montsià), según ha informado este viernes Protecció Civil de la Generalitat.

El teléfono de emergencias 112 recibió el aviso a las 19:29 horas y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) movilizó tres ambulancias y un helicóptero medicalizado, pero los sanitarios no pudieron salvarle la vida.

Los Mossos d'Esquadra desplazaron al lugar cuatro unidades: dos patrullas de Seguridad Ciudadana, el jefe del turno regional operativo y efectivos de Investigación, que se han hecho cargo de las diligencias.

Se trata de la novena víctima mortal en piscinas catalanas desde el inicio de la campaña de baño, el pasado 15 de junio. Además, una treintena de personas han resultado heridas por ahogamiento en piscinas, la mayoría de ellas menores, según Protecció Civil.

Noticias relacionadas

En cuanto al balance en las playas, se han registrado 15 ahogamientos mortales, mientras que otras cinco personas han perdido la vida mientras se bañaban en aguas interiores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Contreras ofrece a Javier Ruiz ser el director de su nueva cadena, La Séptima, y confirma a Sarah Santaolalla
  2. Atresmedia toma una decisión sobre la continuidad de Marc Giró tras las audiencias de la primera temporada de 'Cara al show
  3. El juez pone el foco en el universo empresarial del presunto testaferro de Zapatero: 27 sociedades con ingresos millonarios y sin apenas facturación
  4. María Pilar Dancausa, a favor del despido libre: 'Yo estoy a favor del despido libre, pagando más al trabajador todos los meses
  5. Eclipse solar 2026: horario, cuánto durará y mejores ciudades para verlo
  6. El área de Barcelona registra la máxima más alta de toda España en un jueves donde más de la mitad del país ha superado los 35 ºC
  7. Sánchez viajará a Ceuta tras activar al Ejército y acordar con Marruecos la agilización de las devoluciones
  8. Berasategui y la realidad de vivir en una aldea: 'Quiero unas gallinas sanas. Y para ser sano en esta vida hay que mover el culo

Precio de la gasolina y diésel hoy, 31 de julio en España: consulta el precio de los carburantes

Precio de la gasolina y diésel hoy, 31 de julio en España: consulta el precio de los carburantes

La Guardia Civil cifra en 49.000 las personas que ya han entrado en Ceuta desde Marruecos

La Guardia Civil cifra en 49.000 las personas que ya han entrado en Ceuta desde Marruecos

Muere ahogado un hombre de 82 años en una piscina privada en La Sénia (Tarragona)

Muere ahogado un hombre de 82 años en una piscina privada en La Sénia (Tarragona)

Consulta el precio del barril de Brent

Consulta el precio del barril de Brent

Fornillos de Fermoselle, transformado en un paisaje lunar tras el paso del fuego: “Qué vamos a esperar si te llega la hierba al cuello"

Fornillos de Fermoselle, transformado en un paisaje lunar tras el paso del fuego: “Qué vamos a esperar si te llega la hierba al cuello"

Consulta el estado de los pantanos en Catalunya

Consulta el estado de los pantanos en Catalunya

Nadar tres kilómetros para alcanzar Ceuta con aletas y flotadores: "No me importa el riesgo, quiero dejar Marruecos"

Nadar tres kilómetros para alcanzar Ceuta con aletas y flotadores: "No me importa el riesgo, quiero dejar Marruecos"

Así está quemando España: consulta el mapa con los principales fuegos activos

Así está quemando España: consulta el mapa con los principales fuegos activos