Sucesos
Muere ahogado un hombre de 82 años en una piscina privada en La Sénia (Tarragona)
Se trata de la novena víctima mortal de ahogamiento en una piscina en Catalunya
Un hombre de 82 años y nacionalidad española murió ahogado ayer jueves por la tarde en una piscina privada de La Sénia (Montsià), según ha informado este viernes Protecció Civil de la Generalitat.
El teléfono de emergencias 112 recibió el aviso a las 19:29 horas y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) movilizó tres ambulancias y un helicóptero medicalizado, pero los sanitarios no pudieron salvarle la vida.
Los Mossos d'Esquadra desplazaron al lugar cuatro unidades: dos patrullas de Seguridad Ciudadana, el jefe del turno regional operativo y efectivos de Investigación, que se han hecho cargo de las diligencias.
Se trata de la novena víctima mortal en piscinas catalanas desde el inicio de la campaña de baño, el pasado 15 de junio. Además, una treintena de personas han resultado heridas por ahogamiento en piscinas, la mayoría de ellas menores, según Protecció Civil.
En cuanto al balance en las playas, se han registrado 15 ahogamientos mortales, mientras que otras cinco personas han perdido la vida mientras se bañaban en aguas interiores.
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