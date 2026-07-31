Fallece a los 72 años Pep Manresa, concejal de Junts en el Ayuntamiento de Tarragona

El concejal de Junts en el Ayuntamiento de Tarragona, Josep Manresa, ha fallecido este viernes a los 72 años por una enfermedad. El representante político, empresario de profesión, era concejal de la formación desde el pasado 2023, cuando concurrió a las municipales como número 3 de la lista de Jordi Sendra.

El Ayuntamiento de Tarragona ha decretado dos días de luto oficial, este fin de semana, por el fallecimiento del concejal en activo. El alcalde Rubén Viñuales (PSC), ha asegurado "no tener palabras para describir el dolor que siento y que siente la ciudad". Cargos relevantes de Junts a nivel nacional, como Jordi Turull o Mònica Sales, ya han expresado sus condolencias por una pérdida inesperada, así como políticos de otras formaciones.

Empresario y concejal desde 2023

Según adelanta el Diari de Tarragona y ha confirmado EL PERIÓDICO, el concejal atravesaba un delicado estado de salud y permanecía ingresado en el Hospital Joan XXIII desde la semana pasada. Había participado telemáticamente en el último pleno municipal del martes 21 de julio, el día antes de ingresar al hospital. Sin embargo, ya no se le vio en el acto de ratificación de Jordi Sendra como candidato de Junts a las municipales de 2027, este pasado miércoles 29 de julio.

Manresa fue militante de Convergència Democràtica de Catalunya durante muchos años, partido del que se alejó hace más de una década para fundar Ara Tarragona. Más tarde, ya en 2018, volvió a la formación de Junts y, junto a Sendra, formó parte de la lista de las elecciones municipales de 2023. Entró como concejal, cargo que ha ostentado hasta este viernes, siempre del lado del portavoz local de Junts incluso cuando la formación se quedó con dos ediles tras la marcha de Elvira Vidal como no adscrita.

A lo largo de los tres primeros años de legislatura, Junts ha pactado con el gobierno local del PSC aspectos importantes y ha permitido la aprobación, entre otros, de los presupuestos, el nuevo contrato de la basura y la limpieza pública y la Zona de Bajas Emisiones.

Luto en Tarragona

Desde el Ayuntamiento de Tarragona han lamentado el fallecimiento y han mostrado el pésame a través de un comunicado enviado este mediodía. El alcalde Viñuales ha decretado dos días de duelo oficial, este sábado 1 de agosto y el domingo día 2, cuando las bandeas de los edificios y espacios municipales ondearán a media asta.

Viñuales ha señalado: "Hoy nos ha dejado un buen amigo, un buen compañero y una persona que amaba Tarragona por encima de todo. No tengo palabras para describir el dolor que siento y que siente la ciudad. Ahora solo podemos acompañar a la familia en estos momentos tan duros".

Condolencias de todo el arco político

A raíz de la noticia del fallecimiento del concejal Manresa, numerosos políticos de ámbito tarraconense y catalán, así como los partidos locales, han mostrado sus condolencias. Desde Junts, el secretario general Jordi Turull ha definido a Manresa como "un referente cívico, empresarial y político. Un tarraconense de piedra picada que convirtió su aprecio por Tarragona y Catalunya en un compromiso activo". La diputada y vicepresidenta del partido, Mònica Sales, ha destacado el compromiso del concejal con la ciudad y "su trabajo por la ciudad que tanto quiso, desde el diálogo, la proximidad y el espíritu constructivo".

Desde la sección local de Junts han hablado de "un día muy triste" y valoran "los momentos vividos, la forma de ser y la profunda estima por Tarragona" de Manresa, a quien consideran un "amigo". La portavoz de Junts en Reus, Teresa Pallarès, también ha mostrado públicamente sus condolencias. La sección local de ERC ha transmitido el pésame por el fallecimiento: "En estos momentos difíciles, queremos hacer llegar todo nuestro apoyo, y también un fuerte abrazo, a los compañeros de consistorio de Junts".

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A nivel catalán, el conseller d'Esports de la Generalitat, el tarraconense Berni Álvarez, ha recordado a Manresa como una persona "amable y sonriente". El presidente del PP catalán, el también tarraconense Alejandro Fernández, lo ha definido como "un gran compañero y amigo" a través de las redes sociales.