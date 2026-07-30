Música, espectáculos, ciencia y 'castells': Tarragona y Reus organizan una tarde de actividades el 12 de agosto para el eclipse solar

El sur de Catalunya será el escenario por excelencia del eclipse solar excepcional del 12 de agosto a última hora de la tarde. Dos semanas antes, la ciudad de Tarragona ha presentado más novedades acerca de los actos festivos que preparan en la Marina Port Tarraco, el espacio escogido para disfrutar del fenómeno, y Reus ha detallado las propuestas y el dispositivo especial de seguridad.

El Ayuntamiento de Tarragona se avanzó más que nadie y en abril presentó un largo programa de actividades organizadas en varios puntos de la ciudad, con especial atención al Moll de Costa del Port de Tarragona. La ciudad, que estará inmersa en las fiestas patronales de Sant Magí, aprovechará la oportunidad para sumar el eclipse a una programación ya de por sí extensa. Este jueves ha revelado más detalles de los actos, en los que destacan las propuestas musicales, de cultura popular y con actividades pensadas para toda la familia.

Por su parte, el Ayuntamiento de Reus ha anunciado el refuerzo del transporte público con un autobús lanzadera entre el Parc de la Festa, la ubicación escogida por el consistorio para agrupar todas las actividades, y el centro de la ciudad. También ha diseñado un dispositivo especial de seguridad con la posibilidad de recibir hasta 10.000 personas la tarde del miércoles 12 de agosto, aunque las previsiones son no llegar a esa cifra.

Propuestas en Tarragona

Tarragona, la capital, alargará dos días la celebración del eclipse, cuyo centro neurálgico será la Marina Port Tarraco, a pesar de que el consistorio ya ha publicado un mapa de las mejores ubicaciones para seguir el fenómeno astrológico. Entre el 11 y el 12 de agosto, varios actos combinarán propuestas culturales, divulgativas y festivas, como una cuenta regresiva a 24 horas del eclipse desde el Parc de l'Amfiteatre, con la participación de la Banda Unió Musical de Tarragona y castillos hinchables.

El día 12, ya en el Port de Tarragona, tendrá lugar la Festa de l'Eclipsi, presentada como "una experiencia total", con música en directo y propuestas familiares. A las 17:00 h se abrirá el espacio día mundial de la Juventud, habrá un encuentro de las cuatro 'colles castelleres' de la ciudad, reparto de sandía y una actuación musical del Quartet Mèlt. Antes del eclipse, a las 20:05 horas, habrá el espectáculo musical 'ORIGEN', que dará paso al fenómeno astronómico a las 20:29 horas. Después se han previsto una actuación de ProleBand y sesiones de DJ.

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacado el eclipse como "una oportunidad excepcional para proyectar la ciudad y para vivir un momento único de forma compartida". "Queremos que los espacios aconsejados se conviertan en lugares de encuentro de la ciudadanía para disfrutar del eclipse y del ambiente festivo que hay en la ciudad en verano", ha dicho el alcalde. Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Guillermo García de Castro, espera "una movilidad escalonada, tanto en la llegada como en la salida" y poder "acercar la ciencia a la ciudadanía".

Actividades y dispositivo en Reus

En Reus, la programación acerca del eclipse se inició el mes de mayo con conferencias y exposiciones, y se ha previsto un gran dispositivo para la tarde del 12 de agosto. Para empezar, ActiviLand ofrecerá un espacio familiar con talleres inspirados en la exploración espacial, experimentos científicos, retos y actividades artísticas. Todo ello será al lado del Parc de la Festa, que es el espacio escogido por el consistorio para agrupar todas las propuestas y facilitar los accesos y la movilidad.

El punto de observación contará con food trucks, lavabos, actividades y música con DJ, además del reparto de 5.000 gafas homologadas, a pesar de que el consistorio recomienda que los asistentes se las traigan de casa. El Ayuntamiento señala el seguimiento del eclipse con total seguridad como una prioridad total, por lo que invita a seguir las recomendaciones en su página web habilitada.

El Ayuntamiento de Reus recomienda evitar el uso del vehículo privado siempre que sea posible y desplazarse a pie, en autobús o utilizando el servicio de bicicleta pública Ganxeta. En este sentido, se habilitará una línea especial de autobús lanzadera, la L82, que conectará la plaza de les Oques con las piscinas municipales (al lado del Parc de la Festa) entre las 17.00 y las 20.00 horas, con una frecuencia de paso de diez minutos. Además, al Parc de la Festa también se podrá acceder mediante la línea 20.

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Además, el Ayuntamiento ha previsto un dispositivo especial de seguridad para hacer frente a una posible afluencia de hasta 10.000 personas durante la tarde del miércoles 12 de agosto, aunque las estimaciones sitúan la asistencia por debajo de esa cifra.