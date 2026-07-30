Costa Daurada
Dictan una orden alejamiento de 200 metros para un hombre que increpó al alcalde de Salou en un pleno
Granados asegura que el individuo intentó "alterar" el desarrollo del pleno "con una actitud desafiante, peligrosa y violenta"
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Un juez de Tarragona ha dictado una orden de alejamiento para un hombre que increpó y "protagonizó una tentativa de agresión" al alcalde de Salou (Tarragonès), Pere Granados, durante el pleno municipal de junio. En virtud de esta orden, el hombre no podrá acercarse a menos de 200 metros del edil durante un año, han informado a EFE fuentes de Ayuntamiento de Salou.
EL juez también le prohíbe acerarse al domicilio y el lugar de trabajo del alcalde y asistir a los plenos. Granados denunció ante los Mossos d'Esquadra que el hombre intentó "alterar" el desarrollo del pleno "con una actitud desafiante, peligrosa y violenta", hasta el punto de que la Policía Local tuvo que intervenir y expulsarlo de la sala.
Debido a este suceso, el Ayuntamiento reforzará la seguridad y exigirá a las personas que acudan de público a los plenos que se acrediten previamente y se identifiquen antes de entrar. También incrementará la presencia policial durante las sesiones.
Según el consistorio, estas medidas tienen como objetivo "garantizar la seguridad institucional, proteger a los representantes públicos y asegurar que las sesiones plenarias, máxima expresión de la vida democrática municipal, puedan desarrollarse con normalidad, respeto y las garantías necesarias para todos".
"La política no se puede convertir en un espacio para el insulto, los ataques personales o la intimidación", señala Granados.
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