Reus lamenta dejar de ser zona con mercado residencial tensionado al no poder aplicar el tope a los alquileres

La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita (PSC), lamenta que la Generalitat de Catalunya deje de considerar la capital del Baix Camp como zona de mercado residencial tensionada. A pesar de que la decisión responde a una mejora de los indicadores, la reusense indica que les impedirá poner un tope a los precios del alquiler, algo que afectará al derecho de acceso a la vivienda de aquellas familias con más dificultades.

Esta semana el Govern ha actualizado por primera vez el mapa tensionadas desde la aprobación de las primeras declaraciones en 2024. La revisión amplía el número de municipios afectados de 271 a 302, aunque la población incluida en estas áreas se reduce de alrededor de siete millones de personas a 6,1 millones. Entre los cambios más destacados figura la salida de Reus del listado de municipios tensionados, al considerar el Govern que ha mejorado sus indicadores de acceso a la vivienda, así como Tortosa, Lleida o Granollers.

Tarragona se mantiene en la lista de zonas con el mercado tensionado, mientras que otros 53 municipios, como Vila-seca, se incorporan por cumplir ahora los requisitos establecidos.

"Activamos todas las soluciones"

Guaita celebra, en declaraciones a EL PERIÓDICO, que "la nueva clasificación del Govern refleja en el caso de Reus una evolución positiva de algunos indicadores, como los precios del alquiler y las rentas familiares" pero, sin embargo, apunta que "todavía hay muchas personas y familias con dificultades para acceder a una vivienda asequible". La alcaldesa critica que la ciudad no podrá aplicar un tope en los precios del alquiler, una disposición que preveía la declaración de zona tensionada: "Lamentamos que esta medida no se pueda aplicar en Reus, es una herramienta afectiva para facilitar el acceso a la vivienda".

Con la nueva clasificación, la ciudad pasará a ser considerada por el Govern como una área de demanda residencial fuerte y acreditada, ante lo que la alcaldesa asegura que "seguiremos con todas las herramientas a nuestro abasto para incrementar el parque público de vivienda. No existe una sola solución: hay muchas y las estamos activando todas".

En este sentido, Guaita menciona las últimas políticas en materia de vivienda de su gobierno, como las modificaciones urbanísticas para incrementar el suelo para pisos de protección oficial, promociones directas o en colaboración con el sector privado, como los 192 pisos de La Riera y Mas Iglesias, o la compra de 5 viviendas vía tanteo y retracto y la previsión de adquirir 7 más. Entre otras medidas, destaca el cambio normativo para que los locales de planta baja puedan convertirse en viviendas, como el caso del barrio Gaudí.

Guaita reivindica otras acciones de su gobierno, como la estrecha colaboración con entidades sociales, que permite rehabilitar vivienda para alquiler asequible, así como la participación en el Pla 50.000 de la Generalitat y las bonificaciones fiscales. "Prueba del compromiso con la vivienda es que hemos promovido, reservado suelo, comprado o cerrado acuerdos para disponer de 618 viviendas asequibles más, multiplicando por 5 las que nos encontramos en 2023 y con lo que llegaremos a cerca de los 800", explica Guaita, algo que define como "un avance histórico que ya les aseguro que no quedará aquí".

La lista de zonas tensionadas

Reus y Tortosa han sido las únicas ciudades de la demarcación de Tarragona que han dejado de estar considerados en la zona de mercado tensionado partir de la decisión del Govern. Algunas ciudades que abandonan la lista son Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Figueres o Banyoles, mientras que otros municipios grandes, como Tarragona, Barcelona, Girona o Amposta, se mantienen.

Por otra parte, el Govern ha ampliado la lista con hasta 53 municipios nuevos, entre los que se cuentan Vila-seca, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Constantí y l'Espluga de Francolí, en Tarragona; y Martorell, Sant Andreu de la Barca, Agramunt y Cardona, en el resto de Catalunya.