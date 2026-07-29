Un incendio de vegetación obliga a confinar Masllorenç (Tarragona) y cuatro urbanizaciones

Protecció Civil de la Generalitat ha ordenado el confinamiento de Masllorenç (Baix Penedès) y de su núcleo Masarbonès, en la provincia de Tarragona, así como de cuatro urbanizaciones por un incendio de vegetación declarado este miércoles en esta localidad.

Protecció Civil ha enviado un mensaje de móvil Es-Alert a los vecinos de esos dos núcleos de población y de las urbanizaciones de la Font d'en Talló, la Pineda de Santa Cristina, Torre Forta de Santa Cristina y el Coll de la Rubiola para que no salgan de sus casas.

El incendio ha obligado también a cortar las carreteras TV-2041, TV-2042 y C-51Z, entre los puntos kilométricos 17 y 20.

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Los Bombers de la Generalitat, que han recibido el aviso a las 12.12 horas, han desplazado hasta el lugar 27 dotaciones, 7 de ellas aéreas. Según el cuerpo, el fuego lanza focos secundarios a 100 metros y avanza hacia una zona de viñas labradas que podría actuar como contención de las llamas.