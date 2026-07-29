Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IncendiosCatalunyaSílvia OrriolsGarcía PageEclipse solarTunkaraBarcelonaJuan Carlos IPeajesGatos
instagramlinkedin

Sucesos

Un incendio de vegetación obliga a confinar Masllorenç (Tarragona) y cuatro urbanizaciones

El incendio ha obligado también a cortar las carreteras TV-2041, TV-2042 y C-51Z

Imagen del incendio de Masllorenç, en el Baix Penedès.

Imagen del incendio de Masllorenç, en el Baix Penedès. / Bombers

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
EFE

EFE

Tarragona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Protecció Civil de la Generalitat ha ordenado el confinamiento de Masllorenç (Baix Penedès) y de su núcleo Masarbonès, en la provincia de Tarragona, así como de cuatro urbanizaciones por un incendio de vegetación declarado este miércoles en esta localidad.

Protecció Civil ha enviado un mensaje de móvil Es-Alert a los vecinos de esos dos núcleos de población y de las urbanizaciones de la Font d'en Talló, la Pineda de Santa Cristina, Torre Forta de Santa Cristina y el Coll de la Rubiola para que no salgan de sus casas.

El incendio ha obligado también a cortar las carreteras TV-2041, TV-2042 y C-51Z, entre los puntos kilométricos 17 y 20.

Noticias relacionadas

Los Bombers de la Generalitat, que han recibido el aviso a las 12.12 horas, han desplazado hasta el lugar 27 dotaciones, 7 de ellas aéreas. Según el cuerpo, el fuego lanza focos secundarios a 100 metros y avanza hacia una zona de viñas labradas que podría actuar como contención de las llamas.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Eclipse solar 2026: horario, cuánto durará y mejores ciudades para verlo
  2. El consejo de los expertos en aire acondicionado: 'El agua destilada del aparato es una alternativa para usos concretos en el jardín o el hogar
  3. Giussepina vive en la montaña como hace un siglo, sin nevera, teléfono, radio o televisión: 'No me gusta
  4. Arnau (24 años), vive solo en el campo de manera autosuficiente desde los 18: 'A partir de los 15 años empecé a salir de caza con el grupo de cazadores del pueblo
  5. Sondeo Catalunya: El 62% de los catalanes están a favor de la aplicación completa de la ley de amnistía
  6. El caso de Leyla Kazim, la mujer que no hizo nada en el trabajo durante un año: 'Dejé de trabajar para ver cuánto tardaría alguien en darse cuenta
  7. Tere, última habitante de un pueblo abandonado: 'Sola no me siento para nada, aquí siempre hay...
  8. Una decena de menciones a Sánchez: las acusaciones populares centran el tráfico de influencias de Begoña Gómez en su posición institucional

El Gobierno da por "técnicamente estabilizado" el incendio de Madrid y Ávila, levanta las restricciones en Castilla y León y mantiene cuatro evacuaciones en Madrid

El Gobierno da por "técnicamente estabilizado" el incendio de Madrid y Ávila, levanta las restricciones en Castilla y León y mantiene cuatro evacuaciones en Madrid

Illa y el primer ministro de Singapur apuestan por cooperar en IA y comparten fórmulas para frenar la especulación

Illa y el primer ministro de Singapur apuestan por cooperar en IA y comparten fórmulas para frenar la especulación

Secuelas del terremoto en Japón

Secuelas del terremoto en Japón

El Parc Taulí abre una unidad pionera para atender a las víctimas del amianto

El Parc Taulí abre una unidad pionera para atender a las víctimas del amianto

El juez del caso Leire Díez imputa al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos

El juez del caso Leire Díez imputa al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos

Lluís Puig, dermatólogo del Hospital Sant Pau, sobre las sombrillas: "Hay paraguas especiales que utilizan sustancias químicas..."

Lluís Puig, dermatólogo del Hospital Sant Pau, sobre las sombrillas: "Hay paraguas especiales que utilizan sustancias químicas..."

Lucía Menéndez, abogada: "Cuidar de tus padres durante años no significa que te corresponda automáticamente una parte mayor de herencia"

Lucía Menéndez, abogada: "Cuidar de tus padres durante años no significa que te corresponda automáticamente una parte mayor de herencia"

Directo incendios | Marlaska atiende a los medios sobre la situación de los incendios forestales

Directo incendios | Marlaska atiende a los medios sobre la situación de los incendios forestales