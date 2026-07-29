Los hechos delictivos se reducen un 2,7% en la ciudad de Tarragona en el último año

Los hechos delictivos se han reducido un 2,7 % en la ciudad de Tarragona entre el junio de 2025 y el mayo de 2026, respecto al mismo período del año anterior. Es la principal cifra que se ha puesto de manifiesto este miércoles en la Junta Local de Seguridad de la ciudad, que ha contado con la presencia de la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, y del alcalde de Tarragona y mismo responsable local del área de seguridad, Rubén Viñuales (PSC).

El alcalde ha valorado positivamente otros datos, como el aumento en un 3,2 % de la resolución de casos policiales y del 8,8 % de las detenciones, así como las cifras globales de seguridad que indican "una buena noticia y confirman la tendencia" respecto a años anteriores.

Por su parte, la consellera Parlon ha celebrado que "la colaboración crece entre los cuerpos policiales" así como la reciente noticia de la cesión a Interior, por parte del Ayuntamiento, del espacio para la futura comisaría mixta del centro. También ha avanzado la incorporación de 32 nuevos agentes de los Mossos d'Esquadra en la plantilla de Tarragona ciudad.

Las cifras en Tarragona ciudad

Entre las cifras más destacadas que se han derivado de la junta de seguridad local de este miércoles, hay la reducción en un 2,7 % de la criminalidad y los aumentos en un 2,5 % de la resolución de casos y en un 5,9 % del número de detenciones. Es algo que confirma la tendencia a la baja de los hechos delictivos en la ciudad, ya anunciada en los últimos ejercicios. Los delitos contra el patrimonio han disminuido un 5,6 %, consolidando así una evolución favorable en una de las tipologías delictivas con mayor incidencia en la ciudad.

Entre los indicadores más destacados, los robos con fuerza han disminuido un 14,3 %. En concreto, los robos con fuerza en el interior de vehículos se han reducido un 20 %; los robos con fuerza en viviendas, un 19,7 %; los robos con fuerza en establecimientos comerciales, un 17,1 %; y los robos con fuerza en empresas, un 10 %.

También se reducen los robos con violencia o intimidación, que descienden un 4,1 % respecto al período anterior. En cuanto a los delitos contra la libertad sexual, los datos muestran un incremento global del 6 %. Por otra parte, las agresiones con violencia o intimidación disminuyen un 34,5 %.

El alcalde también ha afirmado que la puesta en marcha de la Unidad Policial de Refuerzo y Proximidad (UPRP) de la Guardia Urbana, junto con las actuaciones del resto de unidades, ha supuesto asimismo un incremento de más del 150 % en las denuncias por infracciones de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana. Entre las conductas sancionadas destacan el consumo de alcohol en la vía pública, la tenencia y el consumo de estupefacientes y las alteraciones del orden público, entre otras.

Valoraciones políticas

En la valoración posterior a las cifras, el alcalde Viñuales ha asegurado que "en seguridad no puede haber triunfalismos pero Tarragona continúa avanzando en la buena dirección. El mandatario y concejal local de seguridad ha destacado positivamente la coordinación entre los distintos cuerpos policiales y de emergencias, algo que permite a la ciudad "estar preparada para dar respuesta a la seguridad del siglo XXI".

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La consellera Parlon ha anunciado la llegada a la ciudad de 32 nuevos efectivos de los Mossos d'Esquadra con la nueva promoción, que permitirán ampliar "el trabajo de proximidad en los barrios y la prevención", que ha situado como prioritarios para su consejería. La titular de Interior ha confirmado que la previsión de las obras de la futura comisaría mixta de Tarragona, que se situará en Batestini, será finalizarlas en 2028 para que entren en funcionamiento ese mismo año.