El Ayuntamiento de Tarragona finaliza la primera fase de la renovación del polígono Francolí

Esta mañana, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha visitado el resultado de las obras de asfaltado del vial principal del polígono Francolí, desde el inicio del vial hasta el Parque de Bomberos. Las obras también han incluido la construcción de una nueva rotonda con el fin de mejorar la accesibilidad al aparcamiento de la EMT y la conexión con la autovía A-27. Asimismo, se ha instalado un nuevo colector con el objetivo de mejorar las condiciones de drenaje de la zona.

Las obras han sido ejecutadas por la empresa Tecnofirmes por un importe de 664.144,80 euros (IVA incluido) y han contado con una subvención de 50.000 euros por parte de la Diputació de Tarragona. Las obras finalizarán en septiembre, cuando concluya el asfaltado de la calle A, un vial perpendicular incluido como mejora del proyecto.

El alcalde ha destacado que "estamos ante una obra muy importante que ha dignificado una vía que conecta el centro de Tarragona con Ponent y por la que circulan unos 1.000 vehículos cada hora". Viñuales ha añadido que "el polígono Francolí es un polo estratégico y económico muy importante y no se encontraba en las condiciones que requería".

El entorno del Parque de Bomberos, a licitación

Este mes se ha publicado el anuncio de licitación de las obras de mejora del entorno del Parque de Bomberos de Tarragona, que incluyen la renovación del asfaltado, la retirada de la línea aérea y la mejora del alumbrado público. El alcalde ha señalado que "la actuación en el entorno del Parque de Bomberos constituye la segunda fase de la dignificación del polígono Francolí y también será una realidad muy pronto".

El proyecto contempla la demolición de todo el pavimento actual de los dos accesos al Parque de Bomberos, así como de aquellos elementos necesarios para realizar las conexiones entre la red viaria existente y la nueva, y para la interconexión de los distintos servicios. Posteriormente, se pavimentará la zona y se sustituirá la rejilla que recoge las aguas que llegan al acceso del Parque de Bomberos desde la calle Autovía de Salou, conectándola a la red de aguas pluviales.

En cuanto al alumbrado, se instalarán tres nuevos puntos de luz con columnas de nueve metros equipadas con proyectores LED en la calle Polígono de Francolí, además de sustituirse las luminarias en cuatro puntos ya existentes. Por último, también se procederá a la retirada de la línea aérea de baja tensión situada actualmente en la entrada del Parque de Bomberos por la calle Polígono de Francolí. Esta actuación cuenta con un presupuesto de licitación de 457.318,90 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de tres meses.

Más de 4 millones para el asfaltado

Tarragona continúa avanzando en el Plan de Asfaltado, que prevé la renovación de cerca de seis kilómetros de firme en la ciudad y una inversión superior a los cuatro millones de euros. El alcalde Viñuales ha subrayado que "esta es la legislatura de la renovación del asfaltado. Se trata de una gran apuesta del gobierno municipal que se suma a las diferentes actuaciones puestas en marcha para dignificar el espacio público, que durante muchos años no ha sido cuidado como los tarraconenses merecen".

Desde la puesta en marcha del Plan de Asfaltado se ha renovado el firme de las avenidas Andorra y Prat de la Riba, los laterales de la avenida Roma y la calle Tortosa. Además, se han llevado a cabo reparaciones del pavimento en el puente de Entrevías y en varios tramos públicos del Camino de la Budellera. Recientemente, han finalizado los trabajos de asfaltado de varias vías especialmente deterioradas en el barrio de La Granja: las calles Móra d’Ebre, Menorca, Gomera y Gran Canaria. También han concluido los trabajos de pavimentación de la segunda fase de la calle Pere Martell.

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Actualmente, está finalizando el proceso de licitación de las obras en la rotonda de la avenida Catalunya y en las calles Riu Onyar, Prades, Riu Anoia e Illes Balears, así como la renovación del asfaltado en Riu Clar, la avenida Montsant y el paseo Santa Isabel de Sant Salvador. Además, ya se dispone del proyecto para el asfaltado de varias calles de Bonavista, que próximamente se enviará a contratación, y en breve se iniciará la redacción del proyecto de rehabilitación del firme de diferentes vías de Sant Pere i Sant Pau.