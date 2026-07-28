El paro cae al 10,16 % en Tarragona y las Terres de l'Ebre en el segundo trimestre del 2026

Las comarcas de Tarragona y las Terres de l'Ebre han experimentado una mejora en el mercado laboral durante el segundo trimestre del año. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de paro ha disminuido un 2,4 % respecto a los tres primeros meses de 2026, pasando del 12,6 % al 10,16 %.

Paralelamente, el número de ocupados ha aumentado hasta alcanzar las 415.700 personas, casi 24.000 más que entre enero y marzo. Los sectores que más empleo han ganado son los servicios y la industria. Aun así, Tarragona y el Ebre continúan siendo las demarcaciones catalanas con la tasa de paro más elevada.

En cifras, las comarcas de Tarragona y las Terres de l'Ebre han registrado unas 47.000 personas desempleadas, 9.500 menos que en el primer trimestre. La tasa de paro es ligeramente inferior a la del segundo trimestre de 2025, con una diferencia de 1,27 puntos porcentuales. De hecho, este 10,16 % es la cuarta tasa de desempleo más baja registrada desde 2009. El récord se alcanzó en el segundo trimestre de 2023, con un 8,06 %.

Esta tendencia coincide con un incremento del número de ocupados, que asciende a 415.700 personas. Esto supone 24.000 trabajadores más que en el primer trimestre y unos 22.800 más que en el segundo trimestre de 2025.

Por sectores, los servicios son los que más empleo ganan, con unos 28.200 trabajadores más respecto al primer trimestre, al pasar de 268.200 a 296.400 ocupados. La industria también suma 3.700 puestos de trabajo, superando los 70.000 trabajadores. En cambio, la construcción y la agricultura registran descensos. En el primer caso, se pierden 3.300 empleos, al pasar de 40.800 a 37.500 ocupados. En el segundo, hay 4.600 trabajadores menos, con un total de 10.700, frente a los 15.300 registrados durante los tres primeros meses del año.

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En el conjunto de Catalunya, la tasa de paro se sitúa en el 7,9 %. Pese a la reducción del desempleo, Tarragona sigue siendo la demarcación con el indicador más elevado en comparación con el resto de los territorios catalanes.