Sucesos
Los Mossos buscan a un hombre por apuñalar a otro cerca de la estación de tren de Tarragona
La víctima tuvo que ser trasladada a un hospital de Tarragona
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Los Mossos d'Esquadra investigan un incidente con arma blanca que se produjo este lunes por la tarde en Tarragona, cerca de la estación de tren, cuando un hombre presuntamente apuñaló a otro y lo dejó herido en la calle.
Según explican fuentes policiales a Europa Press, los hechos sucedieron sobre las 18:00 horas y los mossos activaron diversas patrullas para buscar al agresor, que no fue localizado.
La víctima fue trasladada al hospital y la investigación policial sigue abierta para localizar al autor y detenerlo.
- Arnau (24 años), vive solo en el campo de manera autosuficiente desde los 18: 'A partir de los 15 años empecé a salir de caza con el grupo de cazadores del pueblo
- Tere, última habitante de un pueblo abandonado: 'Sola no me siento para nada, aquí siempre hay...
- Un incendio en el metro de Barcelona obliga a evacuar estaciones de la línea 1 y deja a 137 atendidos por Emergències
- Mauricio (37 años) renuncia a una vida cómoda para construir una casa de madera, paja y barro en el monte: 'En la ciudad vivimos tan acelerados que dejamos de lado el respirar, el disfrutar...
- Encuesta elecciones Catalunya: El PSC ganaría a la baja y Aliança Catalana sería la segunda fuerza
- Juan Carlos I visita unas horas a la reina Sofía en Marivent, pero no se ve con Felipe VI
- Matías Prats, sorprendido por sus nietos en pleno directo por el Día de los Abuelos: 'Ese final no estaba previsto
- Un juez avala el despido de una exdirectiva de TMB por acosar y 'hostigar' a un subordinado