Los Mossos buscan a un hombre por apuñalar a otro cerca de la estación de tren de Tarragona

Los Mossos d'Esquadra investigan un incidente con arma blanca que se produjo este lunes por la tarde en Tarragona, cerca de la estación de tren, cuando un hombre presuntamente apuñaló a otro y lo dejó herido en la calle.

Según explican fuentes policiales a Europa Press, los hechos sucedieron sobre las 18:00 horas y los mossos activaron diversas patrullas para buscar al agresor, que no fue localizado.

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La víctima fue trasladada al hospital y la investigación policial sigue abierta para localizar al autor y detenerlo.