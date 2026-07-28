El Govern concede 2 millones al Ayuntamiento de Alcanar (Tarragona) para comprar y derribar 10 casas en zona inundable

La Generalitat de Catalunya ha aprobado este martes la concesión de una subvención de 2 millones de euros al Ayuntamiento de Alcanar (Tarragona) para que adquiera y posteriormente derribe diez viviendas situadas en una zona de alto riesgo de inundación y afectada por riadas en el barranco del Llop.

Según ha informado el Govern, las inundaciones de 2021 y 2023 y las lluvias torrenciales provocadas por la dana Alice el pasado mes de octubre pusieron de manifiesto la vulnerabilidad de esta zona de Alcanar Platja, donde se produjeron graves daños materiales y existió un riesgo real para la población.

La aprobación de esta subvención llega pocos meses después de que la Generalitat, el Ayuntamiento de Alcanar y la Agència Catalana de l'Aigua formalizaran un protocolo de intenciones para impulsar la gestión integral de esta zona.

Noticias relacionadas

La Taula Tècnica dels Aiguats impulsada por el Ayuntamiento de Alcanar, con la participación de la Generalitat y el apoyo técnico de la Universitat Politècnica de Catalunya, concluyó que es necesario adoptar medidas estructurales para reducir el riesgo para las personas y los bienes ante episodios extremos de inundación.