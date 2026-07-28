Aprobado el nuevo plan de emergencia química de Tarragona, con 432 sensores de fugas tóxicas y los Es-Alert

El gobierno catalán ha aprobado en su reunión de este martes la revisión del plan especial de emergencias exteriores del sector químico en Tarragona (PLASEQTA), que incorpora una red de sensores para detectar fugas tóxicas que puedan comportar riesgos para la población.

Según ha informado el Govern, la nueva versión del plan, que ya fue homologado en la comisión de Protecció Civil del pasado mes de mayo, también establece nuevos criterios de uso del sistema de avisos a la población Es-Alert.

El nuevo plan contará con una red de sensores que Protecció Civil instaló en 2024 y se ha ido acabando de configurar en los últimos meses: ahora son 432 los dispositivos operativos en los polígonos Norte y Sur de Tarragona, en los municipios de Constantí, El Morell, Els Pallaresos, Perafort, La Pobla de Mafumet, Tarragona, Vila-seca, La Canonja y Reus.

Los sensores detectan fugas de sustancias susceptibles de producir nubes tóxicas que afecten al exterior de las empresas, concretamente óxido de etileno, sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre, cloro y amoníaco.

La renovación del PLASEQTA incluye también su integración en la operativa de las alertas de Protecció Civil, con lo que complementará otros mecanismos de aviso a la población como la red de 121 sirenas de riesgo químico operativas o los previstos en los planes de protección civil municipales.

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En el marco de la revisión del PLASEQTA, se ha actualizado además la cartografía de las instalaciones de las empresas, con nuevos perímetros, y los documentos de análisis de riego de las industrias, lo que permite mejorar los protocolos de actuación en caso de emergencia.