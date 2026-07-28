"Alquilo balcón de 5 m² en Salou por 1.000 euros durante dos horas": el supereclipse dispara los precios en Tarragona

El supereclipse traerá oscuridad... y también alguna que otra oportunidad brillante de negocio. El sur de Catalunya se prepara para un fenómeno histórico el próximo 12 de agosto para el que se espera una gran afluencia de gente de todo el mundo. A medida que se acerca el gran día, las plataformas de anuncios se han llenado de ofertas que convierten terrazas, azoteas y hasta barcos en exclusivos palcos astronómicos VIP. Eso sí, a precio de oro.

La cuenta atrás a la cita ha despertado la picaresca entre algunos usuarios que pretenden sacarle partido y hacer el agosto astronómico. Páginas web de anuncios gratuitos, como Wallapop, Milanuncios o Airbnb, en las que no acostumbra a haber control alguno sobre la realidad de las publicaciones o los precios ofertados, se han llenado estos últimos meses de propuestas un tanto curiosas.

Ático por 900 euros (champán incluido)

La población costera de Salou, en el Tarragonès, destino predilecto de sol y playa para millones de turistas de Europa cada año, se lleva la palma con decenas de anuncios curiosos con las descripciones más interesantes. Destaca, por ejemplo, el alquiler de un ático de 40 m² por 900 euros durante dos horas, dos "botellas de cava helado" incluidas. "Un fenómeno astronómico que no se puede ver en Catalunya desde hace 121 años", anuncia la publicación, que invita a realizar la reserva "a la mayor brevedad posible para garantizar la fecha".

Otro anuncio reza: "Terraza privada exclusiva en Salou para presenciar el histórico eclipse solar. Evita las masificaciones de la playa y disfruta de este fenómeno único en un entorno cómodo e íntimo", con un precio de 1.000 euros por dos horas. La oferta consiste en una terraza de 5 m2, con una lógica capacidad máxima de 4 personas, cerca de la playa Capellans. U otra oferta que pide 200 euros por persona para una excursión marítima desde el puerto de Salou, en las horas del eclipse, y que promete el reembolso de las resevas en caso de que las condiciones meteorológicas sean adversas.

Embarcaiones a 900 euros

El patrón se repite en varias zonas del sur de Catalunya. En Roda de Berà (Tarragonès) se alquila una gran azotea de 90 metros con vistas 360 grados por 900 euros la noche del eclipse, con "libertad para poder instalar equipos". Y en L'Ampolla (Baix Ebre) se ofrece un espacio para un máximo de dos personas, compartido con los propietarios, a bordo exclusivo de una embarcación privada fondeada en la Punta del Fangar del Delta de l'Ebre, algo que promete "una ubicación privilegiada, sin obstáculos ni aglomeraciones", especial para "apasionados de la astronomía o la fotografía". ¿El precio? 900 euros. Y de cortesía, "dos botellas de cava helado para celebrar la ocasión y gafas de protección homologadas".

Otra zona de Tarragona con los precios desorbitados, debido a la altitud y a la esperanza de unas mejores vistas sobre las montañas, es Prades, en el Baix Camp. En la zona, destaca una oferta de una casa de casi 200 m2 por 185.000 euros en una página en línea que, a pesar de que no se oferta concretamente por el eclipse, sí invita a "aprovechar el mes de agosto para disfrutar del eclipse solar desde tu nueva casa".

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O bien, también en Prades, entre los anuncios delirantes y de los que conviene desconfiar, hay quien ofrece una cámara de fotografía por el absurdo precio de 1 euro que, según la publicación, permitirá fotografiar el eclipse solar del 12 de agosto "en un alojamiento con tres habitaciones en un entorno tranquilo y rodeado de naturaleza, una zona ideal para la observación del cielo y la desconexión". El anuncio no deja claro si el apartamento va incluido en el precio de un euro y, además, asegura que está "disponible para las fechas del eclipse", aunque acto seguido aconseja "consultar disponibilidad por mensaje".