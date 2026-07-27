Herido menos grave un operario al quedar atrapado en la bodega de un barco en el Port de Tarragona

Una persona resultó herida de carácter menos grave el pasado domingo, 26 de julio, tras quedar atrapada en la bodega de un buque de gran tamaño que transportaba cereal en el Port de Tarragona.

El aviso se recibió el domingo a las 19:19 horas, cuando un trabajador, conductor de una retroexcavadora, estaba apilando la carga de un barco para descargarla en el muelle de Aragón del puerto de Tarragona. En ese momento, quedó atrapado físicamente por las piernas.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron cinco dotaciones de los Bombers y varias unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Los bomberos trabajaron para atender al herido y liberarlo.

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La víctima fue trasladada al Hospital Joan XXIII de Tarragona en estado menos grave.