Sucesos
La Guardia Civil investiga a un vecino de Tarragona por su presunta implicación en la 'estafa de los likes'
La víctima, residente en Zaragoza, fue captada mediante una falsa oferta de empleo y llegó a realizar ingresos en una supuesta plataforma de inversión
Cinco detenidos por la 'estafa de los likes': prometían trabajo bien pagado por dar 'me gusta' en las redes
La Cibercomandancia de la Guardia Civil está investigando un nuevo caso de la conocida como "estafa de los likes", en el que un vecino de Tarragona figura como presunto responsable. Este fraude consiste en atraer a las víctimas mediante falsas ofertas de empleo con el objetivo de convencerlas de realizar transferencias de dinero, haciéndoles creer que están participando en inversiones muy rentables.
La persona afectada, residente en Zaragoza, fue contactada a través de una supuesta oferta de trabajo difundida por una aplicación de mensajería instantánea. El empleo, que en realidad era ficticio, consistía en realizar tareas muy sencillas desde casa, como marcar con un "me gusta" distintas publicaciones en redes sociales, a cambio de recibir una compensación económica.
Tras aceptar la oferta, la víctima fue incorporada a un grupo de mensajería en el que se publicaban de forma constante mensajes de supuestos usuarios que aseguraban haber obtenido importantes beneficios. El objetivo era generar una falsa sensación de confianza y credibilidad. A partir de ese momento, los estafadores comenzaron a asignarle nuevas tareas que exigían realizar ingresos de dinero en una presunta plataforma de inversión, con la promesa de recuperar el capital aportado junto con las ganancias obtenidas.
Durante las primeras operaciones, la víctima llegó a recibir tanto el dinero invertido como los beneficios prometidos, una estrategia habitual para reforzar la confianza. Sin embargo, los ciberdelincuentes fueron aumentando progresivamente la cantidad de dinero que debía aportar hasta que, alegando un supuesto error en una de las operaciones, le reclamaron un nuevo ingreso que superaba los 2.000 euros.
Tras recibir la denuncia, presentada a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, los investigadores analizaron las comunicaciones mantenidas con la víctima. Las pesquisas permitieron reconstruir el funcionamiento del entramado fraudulento e identificar al presunto responsable de la estafa. Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial de Tarragona, que se ha hecho cargo del caso.
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