La Diputació de Tarragona destinará 5 millones a desplegar la fibra óptica en cuatro pueblos de Terres de l'Ebre

Las acciones de la Diputació de Tarragona permitirán la llegada de la fibra óptica a cuatro pueblos más de las Terres de l'Ebre a partir del año 2027: Mas de Barberans (Montsià), La Fatarella (Terra Alta), Tivenys y Bítem, en Tortosa (Baix Ebre). La medida contará con una inversión de 5 millones de euros del ente provincial, que servirán para realizar las obras en 37 kilómetros de cuatro carreteras locales. El proyecto se ejecutará a partir del año 2027.

Así lo ha presentado este lunes la diputada de Infraestructuras del Territorio de la Diputació de Tarragona, Iris Castell, que ha detallado que las cuatro carreteras serán: la TV-3421 de Roquetes a Mas de Barberans; la T-301 de Tortosa a Tivenys; y la TV-7333 y TV-7331 de Vilalba i els Arcs a la Fatarella. Las obras consisten en la construcción de una microzanja fuera de la calzada en la que se instalarán diez conductos para el despliegue de fibra óptica por parte de operadores públicos o privados.

En total, se actuará en 37 km de carreteras de las Terres de l'Ebre con una inversión de 5 millones, 4 de los cuales se destinarán a la construcción de nuevas canalizaciones y a la adecuación de la red viaria del Ebro. El millón de euros restante se destinará a mejorar la canalización ya existente en las carreteras T-740, en Porrera, y T-734, en el Masroig. La Diputació ha solicitado financiación al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa FEDER de Catalunya 2021-2027.

Desde el ente provincial señalan que la actuación tendrá "un impacto directo en los municipios". "Es una iniciativa que favorece, sobre todo, a los municipios más pequeños, ya que facilita las oportunidades de acceso a los servicios digitales. El objetivo principal es garantizar la equidad en todo el territorio, con el fin de aumentar sus oportunidades de futuro", ha explicado la diputada Castell.

180 kilómetros de fibra óptica en Tarragona

La acción de la Diputació responde al plan de despliegue de la fibra óptica a los pueblos de toda la demarcación. Los 37 kilómetros del año que viene se sumarán a los 40 con los que ya cuentan las Terres de l'Ebre. Como señalan desde el ente, se trabaja desde el 2019 para facilitar el acceso de a conexiones de alta velocidad a los municipios a través de la red viaria local.

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El grueso de estas actuaciones se ejecutó en el marco del Convenio para el despliegue y la compartición de infraestructuras de telecomunicaciones en la red local de carreteras de titularidad de la Diputació de Tarragona y la adquisición de compromisos de construcción de infraestructuras de telecomunicaciones para el periodo 2021-2022, suscrito con la Generalitat de Catalunya. Este acuerdo supuso una inversión de más de 6,4 millones de euros por parte de la Diputació y permitió canalizar cerca de 180 kilómetros de vías en toda la demarcación de Tarragona.