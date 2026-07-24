Un preso con historial psiquiátrico agrede a un funcionario del centro penitenciario Mas d’Enric de Tarragona

Un funcionario del centro penitenciario Mas d’Enric, en El Catllar (Tarragonès), fue agredido por un preso el pasado jueves por la mañana, según denuncia el sindicato CSIF y han confirmado a EFE fuentes cercanas al caso.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) asegura, en un comunicado, que el interno atacó por sorpresa al funcionario y le propinó “dos fuertes puñetazos en el rostro”. “La rápida intervención de un profesional sanitario y de otros trabajadores permitió inmovilizar al agresor y evitar que la agresión continuara”, señala el sindicato.

Según CSIF, el agresor, con antecedentes psiquiátricos, había interrumpido el lunes su tratamiento farmacológico “de forma acordada con el especialista que seguía al interno”, y, desde ese momento, “habría protagonizado una sucesión de episodios violentos que constituían claros indicadores de un deterioro de su estado y de un incremento del riesgo para trabajadores e internos”.

El sindicato apunta que, en los días previos a la agresión al funcionario, el recluso se enfrentó “violentamente” a varios internos, situaciones que requirieron la intervención de los funcionarios de vigilancia.

CSIF exige la apertura de una investigación y considera imprescindible esclarecer si la retirada del tratamiento farmacológico fue acompañada de las medidas de seguimiento, vigilancia y prevención necesarias, así como si la evolución del interno y los incidentes registrados en los días posteriores fueron correctamente evaluados y comunicados a los funcionarios.

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“No puede ser que en las prisiones catalanas haya que esperar a que un funcionario sea brutalmente agredido para activar los mecanismos de protección frente a un interno cuyo riesgo era conocido”, concluye el sindicato.