El Govern rechaza los despidos de Dow en Tarragona: "Necesitamos proteger a la petroquímica y ayudar en la descarbonización"

La consellera de Economía de la Generalitat de Catalunya, Alícia Romero, se ha mostrado tajante acerca de los despidos anunciados por la empresa química Dow a nivel global y que podrían afectar especialmente a los trabajadores de la planta en el complejo petroquímico de Tarragona. "Nuestra prioridad es que se mantengan los puestos de trabajo, el hub petroquímico es muy importante", ha dicho.

La consellera ha hecho estas declaraciones el día después que el Parlament de Catalunya reclamara al Govern una "colaboración estable" con la empresa y con la representación sindical para garantizar los puestos de trabajo. A principios del mes de junio, Dow anunció, dentro de un plan de reestructuración global de la plantilla, el despido de 138 personas en las plantas del Estado: Tarragona tiene la más importante, ya que concentra a 687 trabajadores de los 732 que hay en España.

Romero ha visitado la delegación del Govern en Tarragona este viernes para reunirse con los agentes sociales y económicos del territorio y presentarles las principales inversiones de los presupuestos 2026. Con la presencia, entre otros, del presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà, y del rector de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Pallarès, la consellera ha ensalzado apuestas importantes como las inversiones en infraestructuras y movilidad, vivienda, centros educativos y salud.

Impulso a la descarbonización

Sobre el posible despido masivo de trabajadores de Dow en la planta de Tarragona, que la compañía no prevé concretar más hasta pasado el verano, Alícia Romero se ha referido a la "prioridad" que representa el hub petroquímico del sur de Catalunya para el Govern de la Generalitat. "Necesitamos protegerlo y ayudar en la descarbonización para hacer que las empresas sean más competitivas", ha apuntado la consellera, que ha afirmado estar "trabajando" con el sector, en la línea de las exigencias del Parlament de este jueves.

Dow Chemical anunció, a principios de este año, el despido de 4.500 trabajadores a nivel global, en plantas de todo el mundo. En España, sin llegar a concretar las factorías afectadas por la medida, la empresa apuntó la cifra de 138 trabajadores, teniendo en cuenta que en Tarragona se concentran la mayoría de los más de 700 empleados. En este sentido, la plantilla de Dow Sud en Tarragona se ha manifestado recientemente, consiguiendo el apoyo institucional del territorio y llevando el conflicto a Bruselas, pidiendo más ayudas económicas para la descarbonización de las empresas. Esto facilitaría una mayor competitividad del sector frente a las químicas de Asia o América.

Romero ha asegurado, desde Tarragona, que la energía debe ser "más barata" para que "el sector siga siendo tan competitivo como hasta ahora" y coincide con el análisis de los trabajadores que la solución pasa por la descarbonización como "línea clara". En este sentido, la consellera ha mencionado la aprobación reciente del Pla Nacional per a la Indústria, con casi 4.500 millones de euros en cuatro años, así como el programa STEP, dotado con más de 50 millones de euros, para subvencionar a las empresas en proyectos de descarbonización.

Presupuestos: 305,8 millones de euros

Romero ha hecho estas declaraciones tras una reunión con los agentes sociales y económicos de la demarcación de Tarragona para presentarles los presupuestos 2026. Según la consellera, estos han recibido las cifras "con mucha satisfacción", teniendo en cuenta que son las primeras cuentas aprobadas desde 2023 y que suponen, para Tarragona, una inversión de 305,8 millones de euros, un 172 % más que hace tres años. Romero también ha reivindicado un "un 53 % más en inversiones para generar actividad económica y atraer talento". "Estos presupuestos son lo que necesita el territorio", ha defendido.

"El presupuesto da respuesta a la necesidad de generar riqueza y de poderla compartir social y territorialmente, para nosotros es muy importante el equilibrio territorial", ha asegurado. Gran parte de las inversiones, 101,2 millones (un 35,5 %) se destinarán a infraestructuras ferroviarias, encabezando las inversiones el TramCamp, el tranvía del Camp de Tarragona. Le siguen las políticas de salud (62,2 millones) y de educación (16,3 millones). Entre las inversiones destacadas, los hospitales Joan XXIII de Tarragona y Sant Joan de Reus, el nuevo CAP de Torredembarra y los centros de tratamiento de residuos del Camp y de la Conca de Barberà.

En las Terres de l'Ebre, la prioridad de las cuentas catalanas son la salud y las infraestructuras viarias, con 73,5 millones en total (con un incremento del 30,4 % respecto a 2023) que tendrán, como destinos destacados, el Hospital Verge de la Cinta de Tortosa y dos tramos de la carretera C-12. Una línea parecida es la que tendrá el Baix Penedès, dentro de la demarcación tarraconense, con 24,4 millones de euros (un 53,4 % más) que se destinarán principalmente al Hospital del Vendrell, el CAP de l'Arboç y a la ampliación de la escuela La Parellada de Santa Oliva.

Ante la reunión del prócimo miércoles del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Romero considera que el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, contribuirá a explicar a las comunidades autónomas el nuevo modelo de financiación. "Es una persona muy sensible a la necesidad de financiación y muy cercana a las tesis de aquellas comunidades infrafinanciadas", ha señalado Romero, que reprocha al PP que haga "partidismo" pese a no haber presentado ningún modelo de financiación cuando gobernaba con mayoría absoluta.