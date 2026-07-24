Detenido en Badajoz un preso fugado de cárcel en Tarragona que acumulaba 150 detenciones

Los Mossos y la Policía Nacional han detenido en Villanueva de la Serena (Badajoz) a un peligroso fugitivo huido de una prisión de Tarragona que acumulaba más de 150 detenciones y sobre el que pesaban 12 requisitorias judiciales por delitos como agresión sexual, violencia de género o robo con violencia.

El preso huido se ocultaba en una vivienda situada en una finca agrícola de Villanueva de la Serena protegido por su entorno familiar, y ha sido detenido en una gasolinera próxima, han informado este viernes los Mossos d'Esquadra en un comunicado.

Durante su arresto el pasado 1 de julio, el hombre opuso una fuerte resistencia y causó lesiones leves a uno de los agentes.

El hombre, que el pasado mes de febrero se fugó de la cárcel donde estaba recluido desde 2018, tenía 12 requisitorias judiciales vigentes por numerosos delitos graves como agresión sexual, robo con fuerza, robo con violencia, robo y hurto de uso de vehículo, conducción temeraria, amenazas y por violencia de género.

Después de que el preso no reingresara en la prisión, agentes del Grupo de Búsqueda activa de fugitivos (GRAF) de los Mossos d'Esquadra iniciaron la investigación. Las primeras indagaciones policiales trataron de determinar la posibilidad de que el fugitivo estuviese escondido en la zona de Badajoz, donde viven familiares, por lo que se creó un equipo conjunto de investigación con la Policía Nacional.

Gracias a esta investigación conjunta, la policía pudo acreditar que la madre y el hermano del preso huido residían en un inmueble recientemente comprado en Villanueva de la Serena, donde se ocultaba este peligroso delincuente. Tras localizar a un hombre que coincidía con las características físicas del fugitivo, la policía estableció un dispositivo para su plena identificación.

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El pasado 1 de julio, cuando abandonó la finca en un vehículo, fue interceptado y detenido por la policía.