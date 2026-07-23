Valls vuelve a concurrir al Pla de Barris con un proyecto de 25 millones de euros para el Centre Històric

El Ayuntamiento de Valls se toma la segunda convocatoria del Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya como una reválida, al no conseguir entrar con el primer proyecto el año pasado. Este jueves ha presentado un plan de inversiones de hasta 25 millones de euros para el Barri Antic, el centro histórico de la localidad, que está "actualizado" respecto al primer plan con la aportación de entidades locales, asociaciones, cooperativas y agentes sociales.

El proyecto cuenta con 30 actuaciones que se distribuyen principalmente entre los ámbitos de acción comunitaria, transición energética y transformación urbana. La inversión total de 25 millones, el máximo que permite el Govern en el Pla de Barris i Viles de Catalunya 2026, se financiaría, en caso de ser aceptada, con la aportación de 15 millones de la Generalitat, 5 del Ayuntamiento de Valls y el resto de entidades o empresas.

El pasado mes de mayo, la alcaldesa Dolors Farré ya explicaba a EL PERIÓDICO la participación de las entidades para "un buen proyecto, muy trabajado técnicamente", y avanzaba que, de ser descartado nuevamente por la Generalitat, el Ayuntamiento "no parará" para afrontar proyectos que considera prioritarios. Desde el consistorio de Valls apuntan que el nuevo proyecto "redefine el Centre Històric, haciéndolo coherente con la realidad sociológica y tipológica", y que incluye las zonas del Barri Antic, el Portal Nou y los primeros ensanches de la ciudad, hasta llegar a las carreteras de Tarragona y la Porta de Sant Francesc.

Las nuevas propuestas

Doce de las 30 propuestas presentadas están en el ámbito de la acción sociocomunitaria, destinadas "a reducir desigualdades sociales, fomentar la convivencia, la equidad de género y la igualdad, la salud, el deporte, la cultura y la lengua catalana; los sectores económicos y comerciales y la ocupación". En este ámbito, las prioridades se centran en los colectivos vulnerables, proyectos de dinamización social a través de la creación de un club deportivo, un servicio de cocina comunitaria y la implantación de un sistema de cuidados.

Dentro de este ámbito, y como novedad en este proyecto, destaca la rehabilitación del edificio de la Cooperativa Agrícola para destinarlo a usos sociales, actividades comunitarias y cooperativas y como sede de entidades. Asimismo, se amplía el Espai Jove y se crearán nuevas propuestas para el Centre Cívic. También en el ámbito socioeconómico, la propuesta de Valls contempla más de 620.000 euros destinados a proyectos de dinamización del comercio de proximidad, con actividades, programas y ayudas para la reforma de locales.

El segundo ámbito en importancia es la transformación urbana, con 10 propuestas de mejora de equipamientos, plazas y calles y el conjunto del espacio urbano. Entre estas, destaca la rehabilitación, ya iniciada, del edificio histórico de Ca Padró para la Escola Municipal de Música Robert Gerhard, la aportación de 2,3 millones de euros para la rehabilitación de edificios, lo que permitirá actuar en 80 viviendas, y la recuperación de dos edificios del pasado industrial de Valls, como son Ca l'Alemany y Ca Blasi, para la construcción de viviendas asequibles. También se destinará casi 1 millón de euros en actuaciones en plazas y calles.

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Finalmente, la transición ecológica concentra 8 propuestas más. Entre ellas hay la creación de un nuevo eje verde en la entrada del Centre Històric con la recuperación de la muralla medieval de Sant Francesc, la transformación de la carretera de Tarragona en una infraestructura verde, la remodelación de entornos singulares determinados o la pacificación del tráfico.