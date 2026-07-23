Tarragona estrena un sistema acústico para que las personas ciegas puedan bañarse de forma autónoma

La playa de la Arrabassada, en Tarragona, incorpora un sistema acústico que fomenta la autonomía de las personas con discapacidad visual en el mar. Los usuarios pueden acceder al agua mediante un sistema de balizas ancladas a la arena que emiten información acústica y les permiten entrar y salir del mar con seguridad. Previamente, en las instalaciones de la Cruz Roja, se les entrega una pulsera con tres botones que les permite comunicarse y orientarse acústicamente mientras se bañan.

De este modo, las personas con discapacidad visual pueden disfrutar del baño sin necesidad de ir acompañadas. El servicio es gratuito, no requiere reserva previa y está disponible todos los días de diez de la mañana a ocho de la tarde hasta el 15 de septiembre. Además de Tarragona, Cunit también ha incorporado este sistema.

Un sistema innovador

El sistema acústico de ayuda al baño para personas con discapacidad visual se ha puesto en marcha este jueves en la playa de la Arrabassada. Un cartel informativo sonoro, situado junto a las instalaciones de la Cruz Roja, anuncia la disponibilidad de este servicio. Cuando el usuario llega a la zona de los socorristas, recibe información sobre el funcionamiento del sistema y se le entrega la pulsera con la que podrá bañarse. Este dispositivo cuenta con tres botones: uno para recibir información sobre el sistema, otro para orientarse y un tercero para solicitar ayuda en caso de necesidad.

Una vez familiarizadas con el funcionamiento del sistema, las personas con discapacidad visual pueden entrar en el agua de forma independiente. Lo hacen guiándose por unas balizas fijadas a la arena que emiten una señal acústica, lo que les ayuda a ubicarse y a conocer la distancia a la que se encuentran de la orilla. De este modo, pueden entrar y salir del agua con seguridad tantas veces como deseen, sin necesidad de hacerlo acompañadas. No obstante, durante todo el tiempo que permanecen en el agua, un miembro del equipo de socorrismo supervisa al usuario desde la playa para garantizar su seguridad. La iniciativa permite el baño simultáneo de hasta cinco personas con discapacidad visual. "El nivel de orientación que tienen estas personas es muy alto. Con este sistema se entrenan y pueden moverse libremente dentro del área de la playa. Es un sistema que está funcionando muy bien", ha señalado Agustí Sánchez, gerente de la empresa SeaLand, impulsora de estos dispositivos.

Según el concejal de Medio Ambiente, Espacio Público y Juventud del Ayuntamiento de Tarragona, Guillermo García de Castro, se trata de un proyecto que mejora la accesibilidad de la playa de la Arrabassada y, al mismo tiempo, proporciona una mayor autonomía a las personas con discapacidad. Esta iniciativa se suma a otras medidas ya implantadas, como las plataformas de acceso a la arena o la disponibilidad de muletas y sillas anfibias, entre otros recursos.

El servicio está disponible de lunes a domingo, en horario de diez de la mañana a ocho de la tarde. Para utilizarlo no es necesario realizar una reserva previa. Esta es la primera temporada de baño en la que Tarragona incorpora este sistema, que estará operativo hasta el 15 de septiembre.

Una herramienta para ganar autonomía

Según ha explicado la técnica de rehabilitación de la ONCE, Rocío Calcerrada, la organización informará y formará previamente a sus usuarios sobre este servicio. Para ello, se realizará un entrenamiento auditivo con el fin de que puedan identificar cada señal acústica y su significado. "Las personas con discapacidad visual tienen muchas dificultades para acudir solas a la playa. Incluso cuando van acompañadas, entrar en el mar puede hacer que se desorienten, ya que al salir no disponen de referencias visuales. Este sistema les resulta muy útil, tanto si acuden solas como acompañadas, porque les permite ser lo más autónomas posible, que es precisamente el objetivo de la accesibilidad", ha afirmado.

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Hasta el momento, este sistema solo está disponible en dos playas catalanas: la Arrabassada, en Tarragona, y la playa de Cunit. A nivel estatal, ya se ha instalado también en playas de Fuengirola (Málaga), Ibiza, Granada y Valencia.