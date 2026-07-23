El Parlament insta al Govern a establecer una "colaboración estable" con Dow para garantizar los puestos de trabajo en Tarragona

El Parlament de Catalunya ha instado este jueves al Govern a establecer un "marco de colaboración estable" con la empresa química Dow para garantizar los puestos de trabajo que están en riesgo en el complejo petroquímico del Camp de Tarragona. Así se desprende de uno de los puntos de una moción de Junts aprobada por el pleno con el apoyo de todos los grupos, salvo el PPC y la CUP, que se abstuvieron.

La Cámara también reclama al Ejecutivo de Salvador Illa la creación de una "mesa de trabajo tripartita" entre el Departamento de Empresa y Trabajo, Dow y los representantes de los trabajadores, con el objetivo de acordar actuaciones que garanticen la competitividad del complejo de Tarragona y realizar un seguimiento de los compromisos que se adopten.

En concreto, el "marco de colaboración estable" entre la Generalitat y Dow debería vincular el apoyo de la Administración al cumplimiento de diversas condiciones, como la ejecución efectiva de la inversión, el mantenimiento de la actividad del cracker de la compañía en Tarragona —una planta del complejo petroquímico que debe permanecer siempre en funcionamiento— y la preservación de los puestos de trabajo afectados.

Precisamente, representantes de los trabajadores de Dow viajaron a Bruselas a mediados de julio para pedir que se proteja la industria petroquímica del Camp de Tarragona, tras el anuncio por parte de la empresa de 138 despidos en toda España.

El Parlament también insta al Govern a defender ante Dow que considera estratégica la continuidad de las actividades petroquímicas y que está dispuesto a colaborar institucionalmente para facilitar las inversiones necesarias que garanticen su competitividad, descarbonización y permanencia. Asimismo, la Cámara reclama impulsar las acciones necesarias para que el cracker de Dow pueda acceder a las ayudas públicas destinadas a la descarbonización industrial.

Convertir el complejo petroquímico en una "instalación crítica"

Por otro lado, el Parlament pide al Govern que trabaje conjuntamente con el Ministerio de Industria para que el complejo petroquímico del Camp de Tarragona sea considerado un 'critical site' o "instalación crítica" para la fabricación de moléculas esenciales para la industria.

En materia energética, la Cámara solicita al Ejecutivo catalán que respalde la reducción progresiva del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, ya aprobada por el Gobierno de España, y que defienda la creación de mecanismos temporales de compensación o neutralización de los costes derivados del sistema europeo de comercio de emisiones para los sectores industriales con mayor consumo energético.

Asimismo, el Parlament quiere que el Govern del PSC de Illa trabaje para reforzar los instrumentos de defensa comercial de la Unión Europea y promueva una política industrial basada en la reciprocidad, con el fin de evitar la deslocalización del sector químico europeo y preservar la competitividad del tejido industrial catalán. Por último, la Cámara insta al Ejecutivo a impulsar un plan específico para reforzar la competitividad, la descarbonización y la transformación del complejo petroquímico de Tarragona. Esta estrategia deberá contar con la participación del sector.