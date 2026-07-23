Reus abrirá en octubre el parking Riera y elevará a más de 4.700 las plazas de la red municipal de aparcamientos

El Ayuntamiento de Reus, a través de Reus Mobilitat i Serveis, ultima los trabajos del nuevo aparcamiento Riera, cuya apertura está prevista para la segunda quincena de octubre. El nuevo equipamiento, ubicado entre la Riera d'Aragó y la calle de Josep M. Arnavat i Vilaró, se integrará en la red municipal de aparcamientos, que pasará a contar con once instalaciones y más de 4.700 plazas distribuidas estratégicamente por toda la ciudad.

El nuevo aparcamiento permanecerá abierto las 24 horas del día y funcionará íntegramente como parking de rotación. Contará con 340 plazas distribuidas en tres plantas subterráneas, con una profundidad de 10,5 metros y una superficie construida de 13.530 metros cuadrados.

Del total de plazas, diez estarán reservadas para personas con movilidad reducida. Además, el equipamiento apuesta por la movilidad eléctrica con 125 plazas preparadas para la recarga de vehículos, una cifra muy superior a las nueve plazas que exige la normativa vigente. En este caso, se ha equipado toda la planta -3 para facilitar la implantación del vehículo eléctrico.

El aparcamiento incorporará los sistemas habituales de gestión y control de Reus Mobilitat i Serveis, entre ellos el acceso mediante VIA P, que permite entrar y salir gracias a la lectura automática de matrículas sin necesidad de pasar por el cajero. También estrenará un sistema inteligente de guiado mediante cámaras y sensores de ocupación que facilitará a los conductores la localización de plazas libres.

El acceso de vehículos se realizará a través de una única rampa situada en la Riera d'Aragó, con dos carriles de entrada y dos de salida. La movilidad del entorno quedará reorganizada con la nueva rotonda ubicada en el cruce de la Riera Miró con el Camí de l'Aigua Nova y las calles Arnavat i Vilaró y Orient.

En cuanto a los peatones, el aparcamiento dispondrá de tres accesos equipados con ascensores y sistemas de validación de tickets: uno en el interior de la plaza, otro en la calle Arnavat i Vilaró y un tercero integrado en el edificio del conjunto urbanístico. Según el estudio de viabilidad, el nuevo equipamiento podría registrar una afluencia de unos 175.000 usuarios durante su primer año de funcionamiento.

El aparcamiento se integrará en la primera corona de la red municipal de estacionamientos y aplicará las tarifas habituales, con un precio máximo diario de 4,50 euros. Además, el Ayuntamiento prevé habilitar abonos específicos para este parking, adaptados a las necesidades de los usuarios, cuyos detalles se darán a conocer próximamente.

En materia de sostenibilidad, el nuevo equipamiento incorpora medidas que van más allá de las exigencias normativas en eficiencia energética. Además de la instalación de puntos de recarga en toda una planta, el edificio dispone de ventilación natural para reducir la necesidad de ventilación mecánica y de un sistema de iluminación LED regulado mediante tecnología DALI para optimizar el consumo energético. Desde el punto de vista constructivo, la estructura de muros pantalla ha permitido dar soporte a la estructura de madera del edificio de viviendas que forma parte del mismo complejo urbanístico.

El aparcamiento Riera forma parte de la transformación urbanística de este ámbito de la ciudad, un proyecto que también incluye viviendas y equipamientos municipales. Aunque comparte el mismo complejo, el estacionamiento funcionará de manera completamente independiente, con accesos propios y diferenciados de los destinados a las viviendas y a los equipamientos, garantizando así la autonomía de todos los usos.

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La construcción del aparcamiento y de las viviendas se ha ejecutado de forma coordinada como una única obra, una fórmula que ha permitido optimizar el desarrollo global del proyecto.