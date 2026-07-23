Una mujer de 74 años muere ahogada en una playa de Calafell (Tarragona) y eleva a 13 los fallecidos en la costa catalana

Una mujer de 74 años de nacionalidad española ha muerto ahogada este jueves al mediodía mientras se bañaba en una playa de Calafell (Baix Penedès), ha informado Protecció Civil en un comunicado.

El aviso al 112 se ha recibido a las 11.50 horas, en el que se alertaba de una bañista a la que habían sacado del agua inconsciente y le estaban practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en la arena. Se trata concretamente de la playa del Estany-Mas Mel de la población del Penedès, y Protecció Civil añade que en el momento del incidente había servicio de vigilancia y bandera verde en esa playa.

Hasta el lugar se han desplazado tres ambulancias y un helicóptero medicalizado del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no han podido hacer nada para salvarle la vida, así como dos patrullas de los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de las diligencias.

Con este último accidente, ya son 13 las personas muertas en playas catalanas desde el inicio de la campaña de baño el 15 de junio. De ellas, 10 fallecieron en la demarcación de Tarragona: 9 en la Costa Daurada y una en las Terres de l'Ebre. Además, se han registrado ocho víctimas mortales en piscinas y tres en aguas interiores de Catalunya.

Desde Protecció Civil recuerdan la importancia de extremar las precauciones en las playas, piscinas y aguas interiores. Si se observa que alguien se encuentra mal o tiene dificultades dentro del agua, es necesario avisar de inmediato al servicio de socorrismo o llamar al 112 para facilitar una actuación rápida.

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También recomiendan vigilar constantemente a los menores, evitar permanecer demasiado tiempo al sol, mantenerse bien hidratado y no bañarse si uno no se encuentra bien o nota cansancio. En la playa, hay que respetar el color de la bandera y las indicaciones de los socorristas, y practicar las actividades acuáticas en las zonas habilitadas y con las medidas de seguridad adecuadas.