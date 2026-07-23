Jordi Sendra será el candidato de Junts en Tarragona en las elecciones municipales de 2027

El panorama político municipal en Tarragona va esclareciéndose poco a poco y ya se saben la mayoría de nombres que encabezarán las listas en las elecciones al Ayuntamiento previstas para el mes de mayo del año que viene. En este sentido, Jordi Sendra será el alcaldable de la formación de Junts, por segunda vez consecutiva, al salón de plenos tarraconense.

Tras la confirmación, la semana pasada, del nombre de Maria Mercè Martorell para volver a ser la cara visible del PP en la ciudad, esta semana ha sido el turno de los de Junts, que mantenían la incógnita. Jordi Sendra será el único candidato del partido al proceso de primarias que se votarán a finales de este mes de julio, por lo que ya se le considera virtualmente el candidato oficial del partido de Puigdemont.

En un comunicado enviado tras un acto celebrado esta semana en la sede local de Junts en el que Sendra presentó la candidatura en el proceso interno, el concejal asegura que "Tarragona puede ser mucho más, y yo creo en ello con todas mis fuerzas". "La política municipal no es magia, es trabajo, rigor, escucha y decisión. Y estas cuatro palabras resumen la manera como yo entiendo el servicio público", afirma el candidato.

Segunda etapa en el consistorio

Sendra ha sido concejal de Junts desde las elecciones municipales de 2023, cuando ya encabezó la lista. En ese momento perdió cerca de 2,5 puntos porcentuales respecto a los resultados de 2019 pero consiguió mantener los 3 concejales como representación en el pleno municipal. Uno de estos tres concejales, Elvira Vidal, abandonó la formación en mayo de 2025 por "discrepancias con la dirección y el modo de hacer política" y pasó a ser concejala no adscrita.

Más allá del actual periodo político, Sendra había sido concejal de Convergència i Unió en Tarragona entre los años 2002 y 2011, llegando a ser teniente de alcalde entre el 2004 y el 2007, bajo el mando del alcalde Joan Miquel Nadal (CiU). Entre 2011 y 2015 Sendra fue senador por Tarragona, y desde ese año hasta el 2017, diputado en el Parlament.

Sobre los últimos tres años en el consistorio, en los que Junts se ha mantenido en la oposición a pesar de los rumores de entrar en el gobierno de Rubén Viñuales (PSC) y del apoyo en los grandes temas de ciudad, como los tres presupuestos municipales, Sendra lo valora como "una oposición útil, propositiva y exigente". Sin embargo, ahora se plantea un nuevo paso y quiere "gobernar". "Tarragona necesita ambición, proyecto y liderazgo", asegura en el comunicado.

Proceso interno de primarias

Algunos nombres habían sonado con fuerza para hacer el paso. El presidente de la Associació Contra el Càncer en Tarragona, Fede Adan, el abogado Roger Baiges o el diputado en el Parlament Jordi Bertran habían aparecido en las quinielas para ser el número '1' de Junts en Tarragona, nombres que finalmente se han descartado al no presentar su candidatura en las elecciones internas.

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Ahora, como marca el proceso de las primarias en el partido, la militancia deberá dar luz verde a Sendra en una votación prevista para los días 28 y 29 de julio, cuando se sabrá el apoyo interno con el que contará el candidato.