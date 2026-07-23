Sucesos
Detenido un hombre de 44 años en La Canonja (Tarragona) por apuñalar a su pareja, hospitalizada en estado grave
El arrestado, que acumula 14 antecedentes policiales, está acusado de un presunto delito de homicidio doloso en grado de tentativa
Los Mossos d'Esquadra detuvieron, este pasado miércoles en La Canonja (Tarragonès), a un hombre de 44 años acusado de apuñalar a su pareja, hospitalizada en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Joan XXIII de Tarragona.
El suceso tuvo lugar en torno de las diez de la mañana en el interior de la vivienda de la pareja, situada en la calle Escultor Martorell, en el centro del municipio tarraconense. Según los Mossos d’Esquadra, el hombre, acusado de un delito de homicidio doloso en grado de tentativa, apuñaló a su mujer y le causó heridas de “extrema gravedad”. Acumula hasta 14 antecedentes más.
La guardia municipal de La Canonja fueron los primeros en acudir al domicilio y retener al agresor hasta que llegó la policía catalana. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) atendió a la mujer y la trasladó al hospital, donde permanece en la UCI, aunque, en principio, no se teme por su vida.
Desde el Ayuntamiento de La Canonja, la primera teniente de alcalde, Lucía López Cerdán, ha expresado a través de las redes sociales "la más absoluta condena ante cualquier forma de violencia, y muy especialmente la violencia machista". La teniente de alcalde también valoró la "rápida y decidida" actuación de la guardia municipal, imprescindible para retener al presunto agresor hasta la llegada de los Mossos.
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