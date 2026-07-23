Dos arrestados en Tarragona tras forzar y saquear una máquina expendedora de juguetes

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres de 29 y 50 años en Tarragona acusados de forzar una máquina expendedora de juguetes y sustraer su contenido. Los agentes los localizaron con los bolsillos llenos de monedas y hasta una treintena de bolas de plástico de distintos tamaños, similares a las que había en la máquina.

Los hechos ocurrieron sobre las 00:45 horas del miércoles, cuando la policía recibió un aviso alertando de que dos personas, escondidas detrás de unos contenedores, estaban manipulando un recipiente de colores. Al llegar al lugar, los agentes encontraron una máquina expendedora de bolas forzada. En la zona, concretamente en la calle Girona, los Mossos hallaron bolas esparcidas por el suelo. Así, relacionaron estos objetos con el saqueo de la máquina.

Con el apoyo de otra patrulla, los agentes iniciaron la búsqueda de los sospechosos, de los que disponían de una descripción física. Minutos después, los localizaron en la calle Santa Clara y los interceptaron tras comprobar que coincidían plenamente con las características facilitadas.

Según la policía, los dos hombres intentaron separarse y huir rápidamente al ver a los agentes. Al registrar a los sospechosos, los Mossos comprobaron que llevaban los bolsillos llenos de monedas y hasta treinta bolas de distintos tamaños, como las que habían observado junto a la máquina forzada.

Los agentes los detuvieron como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. La policía continúa realizando gestiones para localizar a los responsables del establecimiento del que presuntamente fue sustraída la máquina.

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Los dos detenidos, que acumulan cerca de una quincena de antecedentes policiales, pasaron este jueves a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Tarragona.